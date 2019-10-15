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Ветераны «Спартака» уже критикуют Тедеско. Что снова не нравится «духу»?!

18:00
4 октября. Москва. Доменико Тедеско и Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 октября. Москва. Доменико Тедеско и Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 15 октября.

«Как я могу назвать себя? Жонглер». Первая пресс-конференция Доменико Тедеско в «Спартаке»

Немец провел первую тренировку и дал пресс-конференцию.

Кажется, Тедеско не до конца понял, куда попал. Но он умен, чтобы не говорить лишнего

Первое впечатление от нового главного тренера «Спартака» скорее положительное.

Почему у Тедеско получится в «Спартаке»

Обозреватель «СЭ» поддерживает назначение немецкого тренера.

Спартаковский дух против Тедеско. Ну и хорошо

Некоторые ветераны «Спартака» не поняли назначения Тедеско.

Овечкин забил, но слишком поздно. «Вашингтон» растоптали за 10 минут

«Кэпиталз» проиграли «Колорадо» — 3:6.

ЦИФРА ДНЯ
2021
год
контракт «Спартака» с Доменико Тедеско подписан до 31 мая 2021-го
ЦИТАТА
Для меня большая честь быть частью такой команды как «Спартак». Я знакомлюсь с ней, и это ощущение мне очень нравится
Доменико Тедеско
новый главный тренер «Спартака»

Что нужно изменить в сборной России на Евро?

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