Ветераны «Спартака» уже критикуют Тедеско. Что снова не нравится «духу»?!
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 15 октября.
«Как я могу назвать себя? Жонглер». Первая пресс-конференция Доменико Тедеско в «Спартаке»
Немец провел первую тренировку и дал пресс-конференцию.
Первое впечатление от нового главного тренера «Спартака» скорее положительное.
Обозреватель «СЭ» поддерживает назначение немецкого тренера.
Некоторые ветераны «Спартака» не поняли назначения Тедеско.
«Кэпиталз» проиграли «Колорадо» — 3:6.
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Для меня большая честь быть частью такой команды как «Спартак». Я знакомлюсь с ней, и это ощущение мне очень нравится
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