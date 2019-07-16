Вернулась РПЛ – вернулись и скандалы. Этому есть предел?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 16 июля.

СКАНДАЛ. Судья матча "Спартак" – "Сочи" Москалев отстранен. Ночных матчей скоро не будет

Руководство премьер-лиги и департамент судейства и инспектирования РФС подвели итоги 1-го тура чемпионата России. А что "Локомотив"? Гол Миранчука "Рубину" ошибочный?

ПЕРВЫЙ ТУР. Окно возможностей для андердогов. И для "Зенита"

Фиксируем важный момент: никто из топ-клубов до конца не готов к старту сезона. Все начали чемпионат в полуразобранном состоянии, и добирать форму, очевидно, будут в процессе. Если бы "Спартак" чудом не забил победный гол "Сочи", говорили бы вообще о тенденции. Дмитрий Зеленов – о странной особенности нового чемпионата России.

СВИСТОК. Сослан Джанаев: "Звали в "Легию", но я выбрал "Сочи"

Экс-вратарь "Спартака", "Ростова" и "Рубина", последние полсезона выступавший за польский "Медзь", подписал контракт с "Сочи" Голкипер дал интервью обозревателям "СЭ" Юрию Голышаку и Александру Кружкову для рубрики "Разговор по пятницам".

ПОСЛЕДНИЙ. "Кокорин даже печеную курицу может заказать…" Как мы ездили к Кокорину и Мамаеву

Заключительный репортаж "СЭ" из Алексеевки Белогородской области, где в ИК-4 отбывают срок известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Напомним, Юрий Голышак при участии Александра Рогулева совершил поездку по маршруту Москва – Валуйки – Алексеевка – Воронеж – Москва. Первая часть – здесь, вторая – здесь.

НАЧИСТОТУ. Юрий Cемин: "Кварацхелия хотел играть в "Локомотиве". Он один из самых талантливых молодых футболистов"

Перед первым матчем "Локомотива" в чемпионате России-2019/2020 в субботу гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту" стал главный тренер железнодорожников. В беседе специалист рассказал о трансферах клубах и в очередной раз рассказал о расставании с Хвичей Кварацхелией, который накануне лишил его команду победы в игре с "Рубином".

РИТОРИКА. Россия переходит на площадки НХЛ. Сохранит ли наш хоккей свою уникальность?

Решение проводить все чемпионаты мира с 2020 года на площадках канадского образца Рене Фазель расписал в нарочито возвышенных тонах и целях: "Ради будущего игры и ради художников из НХЛ". На самом деле, резонансный курс на уменьшение льда был взят в Международной федерации под влиянием представителей ФХР. Зачем это нам? Ответ нашел Евгений Белоусов.

ПРОКАТ. Троллинг олимпийского уровня. Туктамышева развела поклонников сообщением о неучастии в Играх-2020

Сегодня утром Елизавета Туктамышева шокировала читателей своего Twitter следующим сообщением: "Официальное сообщение! Я не собираюсь участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим соревнованием в жизни. Мое проклятие все же реально – я пропускаю еще одну Олимпиаду". Зачем она это сделала?

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