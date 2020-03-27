Варианты развития РПЛ, клубы-претенденты на Роналду и все, что известно о состоянии здоровья Льва Лещенко
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 марта.
Остановят ли окончательно РПЛ? У клубов спросят в последнюю очередь
Обозреватель «СЭ» — о перспективах возобновления чемпионата России
Рассказываем, куда может отправиться один из лучших игроков мира
Главное о госпитализации российского певца и болельщика «Динамо» в Коммунарку.
Главный тренер сборной России — о пандемии, переносе Евро-2020 и многом другом.
Полузащитник «Ахмата» — о коронавирусе, гречке и «миллеровке», доигровке сезона, «Спартаке» при Тедеско, Кокорине и своем желании войти в «Клуб 100»
«Детские тренеры впервые попробуют выживать на одну зарплату». Как вирус ударил по спортшколамчитать >
Звездная болезнь. Спортсмены и актеры, у которых нашли коронавирусчитать >
Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняетсячитать >
Денис Глушаков: «У нас мощное государство. Гречка, сахар, туалетная бумага с прилавков не пропадут»читать >