Вечерний «СЭ»
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Варианты развития РПЛ, клубы-претенденты на Роналду и все, что известно о состоянии здоровья Льва Лещенко

21:45
Мяч РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мяч РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 марта.

Остановят ли окончательно РПЛ? У клубов спросят в последнюю очередь

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Эксклюзив «СЭ» с Черчесовым — о пандемии коронавируса, переносе Евро, остановке РПЛ, Кокорине, Смолове

Главный тренер сборной России — о пандемии, переносе Евро-2020 и многом другом.

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полуфиналиста определились на «Кубке Надежды» — турнире по киберфутболу для спортсменов
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Нужно следовать рекомендациям — мыть руки, находиться по возможности дома, следить за своим здоровьем. Все эти меры принимаются не просто так
Денис Глушаков
Полузащитник «Ахмата»

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Эксклюзив «СЭ» с Черчесовым — о пандемии коронавируса, переносе Евро, остановке РПЛ, Кокорине, Смолове

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