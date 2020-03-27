Варианты развития РПЛ, клубы-претенденты на Роналду и все, что известно о состоянии здоровья Льва Лещенко

Обозреватель «СЭ» — о перспективах возобновления чемпионата России

Рассказываем, куда может отправиться один из лучших игроков мира

Главное о госпитализации российского певца и болельщика «Динамо» в Коммунарку.

Главный тренер сборной России — о пандемии, переносе Евро-2020 и многом другом.

Полузащитник «Ахмата» — о коронавирусе, гречке и «миллеровке», доигровке сезона, «Спартаке» при Тедеско, Кокорине и своем желании войти в «Клуб 100»