Ваноли покинул «Спартак», ФИФА может отстранить Эквадор от ЧМ-22. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 9 июня.
«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли
«Спартак» объявил об уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера.
«СЭ» провожает итальянца.
Вместо них сыграют чилийцы?
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Супероткровенное (и огромное) интервью знаменитой фигуристки.
Ищем тренера вместо Ваноли.
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