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Ваноли покинул «Спартак», ФИФА может отстранить Эквадор от ЧМ-22. Главное за день

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Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 9 июня.

«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли

«Спартак» объявил об уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера.

Ваноли покидает «Спартак», так и не став своим. Каким его запомнят болельщики красно-белых

«СЭ» провожает итальянца.

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Ищем тренера вместо Ваноли.

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