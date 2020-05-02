Валуев — про Усика и Кличко, острые высказывания Семенович, «весна-осень» в Европе
21:45
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 2 мая.
«Когда смотрел свои бои, они мне не нравились». Валуев — про Усика, Кличко и критику
Интервью с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе и действующим депутатом — о боксе.
«Люди хотят зрелого женского катания? Это не конкурс бикини, формы нужны там». Острое интервью Семенович
Разбор полетов в фигурном катании от звезды российской эстрады и вице-чемпионки России Анны Семенович.
Еще одно громкое заявление представителя ФИФА.
Разбираемся, смог бы защитник красно-белых усилить команду Станислава Черчесова.
В российском футболе продолжаются разговоры о способах завершения или продолжения сезона.
ЦИФРА ДНЯ
15
мая
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