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Валиева победила на ЧР по фигурному катанию, Дзюба может перейти в «Рубин». Главное за день

03:45
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 25 декабря.

Праздник Тутберидзе и для Тутберидзе. На Олимпиаду от России едут Валиева, Трусова и Щербакова — но вопросов к оценкам очень много

Как петербургский «Юбилейный» превратился в домашнюю арену Этери Георгиевны.

Валиева ошарашена оценками, Щербакова ответила про Олимпиаду для Туктамышевой. О чем говорили фигуристки на чемпионате России

Фигуристки остались довольны выступлениями и ждут состав на чемпионат Европы.

Детали трансфера Дзюбы в «Рубин»: сколько будет зарабатывать, на какой стадии переговоры, почему уходит из «Зенита»

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