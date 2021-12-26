Валиева победила на ЧР по фигурному катанию, Дзюба может перейти в «Рубин». Главное за день
03:45
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 25 декабря.
Праздник Тутберидзе и для Тутберидзе. На Олимпиаду от России едут Валиева, Трусова и Щербакова — но вопросов к оценкам очень много
Как петербургский «Юбилейный» превратился в домашнюю арену Этери Георгиевны.
Валиева ошарашена оценками, Щербакова ответила про Олимпиаду для Туктамышевой. О чем говорили фигуристки на чемпионате России
Фигуристки остались довольны выступлениями и ждут состав на чемпионат Европы.
Детали трансфера Дзюбы в «Рубин»: сколько будет зарабатывать, на какой стадии переговоры, почему уходит из «Зенита»
«СЭ» разбирает главный переход зимы.
Оцениваем шансы топ-сборных.
А через несколько лет станут лицом мирового хоккея.
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