Все решится сегодня вечером.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев подвел итоги этапа Кубка мира во Франции для национальной команды.

Официальный сайт УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.

Рассказываем, какие изменения могут произойти у бело-голубых в ходе паузы в сезоне.

А дважды самым результативным на турнире был Владимир Крутов.