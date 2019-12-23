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В СБР — снова скандал, в «Динамо» — чистка состава, в интервью Голышака — пожар

18:00
Дмитрий Малышко. Фото AFP
Дмитрий Малышко. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 23 декабря.

Малышко могут убрать из состава. В Правлении СБР не все разделяют решение тренеров

Все решится сегодня вечером.

Владимир Драчев: «В Оберхофе сборная России вернется на прежний уровень»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев подвел итоги этапа Кубка мира во Франции для национальной команды.

«Спартак» — самый успешный клуб России за всю историю Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.

Кто покинет «Динамо» зимой. Кто придет. Инсайды «СЭ»

Рассказываем, какие изменения могут произойти у бело-голубых в ходе паузы в сезоне.

Русские бомбардиры, которые стали лучшими на МЧМ. Среди них — Могильный, Кузнецов и Капризов

А дважды самым результативным на турнире был Владимир Крутов.

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