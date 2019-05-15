В России могут вскрыть договорной матч, новая команда для Глушакова, КХЛ может исключить иностранный клуб

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 15 мая.

ИНТРИГА. Где продолжить карьеру Глушакову?

Корреспондент "СЭ" – о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника, который, судя по всему, покинет "Спартак" этим летом.

ВОПРОС. КХЛ может исключить иностранный клуб

Обзор дня Алексея Шевченко.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Россия – главный фаворит ЧМ. Без вопросов". Тренер шведов восхищен русскими звездами

Эксклюзивное интервью Рикарда Гренборга, который выиграл два последних чемпионата мира.

ПЕРЕХОД. Гризманн уходит из "Атлетико". Его давно ждут в "Барселоне"

С большой долей вероятности французский нападающий продолжит карьеру в столице Каталонии.

ЛУЧШИЙ. Гвардьола – самый титулованный в XXI веке. Но самый ли великий?

"СЭ" – о лучших тренерах века.

МНЕНИЕ. Георгий Ярцев: "Нет сомнений, что Глушаков еще способен помочь "Спартаку"

Бывший главный тренер красно-белых – о работе Кононова и выступлении "Тамбова".

ПОЧЕМУ. Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты. Кто виноват, что Капризов не играет?

Лучший молодой форвард России Кирилл Капризов в матче с Чехией выходил на лед только в одной смене.

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