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В 2020-й — без Егорова, на МЧМ у России — все сложно, «Спартак» — в новый год без слабых звеньев

18:00
Александр Егоров остался без работы. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Егоров остался без работы. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 декабря.

РФС прекращает сотрудничество с Егоровым. Кто возглавит российских арбитров?

Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров покинул свой пост.

Какие команды РПЛ пострадали из-за ошибок судей? Кто из арбитров ошибался чаще всего?

Подводим итоги первой части чемпионата России-2019/20 для арбитров премьер-лиги.

МЧМ: Щелчок по носу от чехов — это даже хорошо. Все еще впереди

Россия проиграла Чехии в стартовом матче.

Слабое звено. С кем может расстаться «Спартак»

Корреспондент «СЭ» — о возможном будущем ряда футболистов красно-белых.

Россия подала протест. Директор РУСАДА с ним не согласен

Юрий Ганус приложил к письму в ВАДА сообщение о своей особой позиции.

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