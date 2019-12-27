В 2020-й — без Егорова, на МЧМ у России — все сложно, «Спартак» — в новый год без слабых звеньев
РФС прекращает сотрудничество с Егоровым. Кто возглавит российских арбитров?
Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров покинул свой пост.
Подводим итоги первой части чемпионата России-2019/20 для арбитров премьер-лиги.
Россия проиграла Чехии в стартовом матче.
Корреспондент «СЭ» — о возможном будущем ряда футболистов красно-белых.
Юрий Ганус приложил к письму в ВАДА сообщение о своей особой позиции.
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