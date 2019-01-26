Устрашающий "Спартак", падения Загитовой и Коляды, бой Емельяненко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 26 января.

ТУРНИР В КАТАРЕ. Классный "Спартак", ужасный "Зенит"

В пятницу вечером "Спартак" разгромил "Зенит" на зимнем турнире в Дохе – 3:0. Красно-белые выглядят в январе очень убедительно, так что даже страшно за соперников. А у Сергея Семака серьезные проблемы. Внимательно разбираем игру обеих команд.

ЗЕНИТ. Семак снова проиграл. Когда это кончится?

Невский клуб все ближе к кризису. Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров – о том, что происходит в "Зените". Отдельно – мнение голоса Северной столицы Геннадия Орлова.

МОНАКО. "Нас считают идиотами"

Не прошло и четырех месяцев, как руководство "Монако" уволило с поста главного тренера француза Тьерри Анри и позвало обратно португальца Леонарду Жардима. Раскрываем все подробности случившегося в команде российского полузащитника Александра Головина.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Коляда опять упал. А Фернандес – великий

Российский фигурист Александр Самарин был не хуже Хавьера Фернандеса на чемпионате Европы в Минске, но стал вторым. Великий испанец прощается с большим спортом с новым титулом. Максим Ковтун провалил оба выступления в Минске, лидировавший после короткой программы Михаил Коляда в своем прокате "Кармен" упал трижды и серьезно травмировал руку.

ПАДЕНИЯ ЗАГИТОВОЙ. У нее просто нет другого пути

В пятницу Алина Загитова неудачно откатала произвольную программу и уступила европейское золото Софье Самодуровой. За год, прошедший с Олимпиады-2018, Загитова проиграла все четыре главных старта. Объясняем, что не так в программе "Кармен" в исполнении чемпионки Игр в Пхенчхане.

ЧЕМПИОНКА. "Я взяла свое. Но перед Загитовой все-таки неудобно"

Чемпионка Европы Софья Самодурова – о главной сопернице и подготовке к чемпионату мира. В пятницу она была неподражаема.

ИНТЕРВЬЮ-БОМБА. Алексей Ковалев: "Я зол на Крикунова. Вообще не уважаю его"

Интервью одного из самых искренних людей в российском спорте – о скандале на Олимпиаде в Турине, сравнении Овечкина и Федорова (вы удивитесь), работе в "Куньлуне" и месте России в мировом хоккее. Жесткий ответ Владимира Крикунова прилагается.

АВСТРАЛИЯ. Осака – новая Серена?

Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии, переписав множество рекордов. Это ее второй титул на турнирах "Большого шлема", теперь японка станет первой ракеткой мира.

БИАТЛОН. Вирер и Йоханнес Бе – вне конкуренции

Женскую гонку преследования в итальянской Антерсельве/Антхольце выиграла итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Ирина Старых – только 13-я. У мужчин снова первым стал Йоханнес Бе. Мартен Фуркад проиграл своим соотечественникам спор за место в тройке, а Александр Логинов совершил подъем дня на седьмое место (и все равно недоволен).

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Включить Императора: финал Емельяненко

Рано утром 27 января по московскому времени россиянин Федор Емельяненко встретится с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Большое число крутых текстов о Последнем императоре (есть и про то, почему боец не любит это прозвище), несостоявшемся переходе в UFC и многом другом, что окружает поединок легенды, – на странице спецкора "СЭ" Ильи Андреева. После онлайн-трансляции ждите от нашего журналиста все подробности финала и много медиаматериалов.

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