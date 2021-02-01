Условия возвращения Промеса в «Спартак», в Италии критикуют Миранчука, Сотникова — о травле в соцсетях
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 1 февраля.
Братуха-2. Все подробности идеального для «Спартака» трансфера Промеса
Максим Алланазаров — о возвращении голландца.
Алексей Миранчук получил очень низкие оценки.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 становится колумнистом нашей газеты.
«Уверен, Семак выиграет третий скудетто подряд». Экс-капитан «Зенита» — о Шомуродове и Миранчуке, Кокорине и Петербурге
Интервью «СЭ» дал бывший защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито.
В решении взять ветерана, завалившего Евро, никакой логики.
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