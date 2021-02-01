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Условия возвращения Промеса в «Спартак», в Италии критикуют Миранчука, Сотникова — о травле в соцсетях

22:00
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 1 февраля.

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ЦИФРА ДНЯ
500
тысяч евро
стоимость аренды «Спартаком» у «Аякса» форварда Квинси Промеса, сумма выкупа составляет 9 миллионов евро
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