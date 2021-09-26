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Усик победил Джошуа, Семин ушел из «Ростова», победы «Спартака» и «Зенита»

02:30
Александр Усик. Фото Reuters
Александр Усик. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 25 сентября.

Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира

Великолепное выступление украинского боксера.

«Я не боялся матча с «Локомотивом». Заканчивать карьеру пока не собираюсь». Семин — об отставке из «Ростова»

74-летний специалист объяснил, почему он принял такое решение.

«Спартак» наконец-то выиграл. Но выходом из кризиса пока не пахнет

В матче с «Уфой» порадовал счет, но не игра — 2:0.

«Зенит» отскочил в матче с «Крыльями». Но Дзюба в огне — гол и заработанный пенальти

Чемпионы России с огромным трудом победили дома «Крылья Советов» — 2:1.

Роналду впервые не забил после возвращения в «МЮ». С «Астон Виллой» была сумасшедшая драма в концовке

Один из фаворитов АПЛ сенсационно проиграл на своем поле «Астон Вилле» — 0:1.

Огненные нули в Химках. Гильерме получил красную, «Локо» снова потерял очки в игре с аутсайдером

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«Сити» взял у «Челси» реванш за поражение в финале ЛЧ. Команда Тухеля была совершенно неубедительна

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Капитан СКА ударил судью по лицу. Что теперь его ждет?

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