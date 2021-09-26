Усик победил Джошуа, Семин ушел из «Ростова», победы «Спартака» и «Зенита»

Великолепное выступление украинского боксера.

74-летний специалист объяснил, почему он принял такое решение.

В матче с «Уфой» порадовал счет, но не игра — 2:0.

Чемпионы России с огромным трудом победили дома «Крылья Советов» — 2:1.

Один из фаворитов АПЛ сенсационно проиграл на своем поле «Астон Вилле» — 0:1.