Усик победил Джошуа, Семин ушел из «Ростова», победы «Спартака» и «Зенита»
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 25 сентября.
Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира
Великолепное выступление украинского боксера.
74-летний специалист объяснил, почему он принял такое решение.
В матче с «Уфой» порадовал счет, но не игра — 2:0.
Чемпионы России с огромным трудом победили дома «Крылья Советов» — 2:1.
Один из фаворитов АПЛ сенсационно проиграл на своем поле «Астон Вилле» — 0:1.
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