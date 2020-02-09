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Унижение «Вашингтона» Овечкина, Дзюба реанимировал «Зенит» в матче с ЦСКА, Глушенков — о перспективах на лавке «Спартака»

18:30
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 9-го февраля.

Вместо 700 голов Овечкина — унижение «Вашингтона». Матч, который все ждали, закончился кошмаром

Один из лидеров чемпионата пропустил семь шайб в домашнем матче.

Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА

Дубль форварда «Зенита» принес команде победу в товарищеском матче над ЦСКА (3:2).

«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в «Спартаке», Месси и Коби Брайанте

Большое интервью молодого полузащитника «Спартака».

За океаном взорвали информационную бомбу. Овечкин и Малкин все-таки поедут на Олимпиаду в Пекине?

Сенсационные новости из Северной Америки.

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»

Большое интервью аргентинского хавбека, который на днях досрочно вернулся из аренды.

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