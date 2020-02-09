Унижение «Вашингтона» Овечкина, Дзюба реанимировал «Зенит» в матче с ЦСКА, Глушенков — о перспективах на лавке «Спартака»
18:30
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 9-го февраля.
Вместо 700 голов Овечкина — унижение «Вашингтона». Матч, который все ждали, закончился кошмаром
Один из лидеров чемпионата пропустил семь шайб в домашнем матче.
Дубль форварда «Зенита» принес команде победу в товарищеском матче над ЦСКА (3:2).
«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в «Спартаке», Месси и Коби Брайанте
Большое интервью молодого полузащитника «Спартака».
Сенсационные новости из Северной Америки.
Большое интервью аргентинского хавбека, который на днях досрочно вернулся из аренды.
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