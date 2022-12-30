Умер Пеле. Реакция мира на смерть легенды и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 29 декабря.
Он чувствовал футбол лучше всех на свете. Памяти Пеле
Не стало великого бразильского нападающего.
В четверг не стало Короля футбола.
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Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
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А еще рассказал о планах на ближайший год.
Разбираемся, что это: случайный успех или закономерность.
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