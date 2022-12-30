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Умер Пеле. Реакция мира на смерть легенды и другие новости дня

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Пеле.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 29 декабря.

Он чувствовал футбол лучше всех на свете. Памяти Пеле

Не стало великого бразильского нападающего.

«Умер самый божественный из футболистов. Это мировая трагедия». Мир скорбит по Пеле

В четверг не стало Короля футбола.

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