Уход Трусовой от Тутберидзе, Емельяненко готов биться с Тайсоном, РПЛ могут завершить досрочно
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 6 мая.
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно
Евгений Плющенко все подтвердил. Этери Тутберидзе — ответила постом.
Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.
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