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Уход Трусовой от Тутберидзе, Емельяненко готов биться с Тайсоном, РПЛ могут завершить досрочно

21:00
Александра Трусова. Фото Дарья Исаеава, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаеава, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 6 мая.

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно

Евгений Плющенко все подтвердил. Этери Тутберидзе — ответила постом.

РПЛ завершит чемпионат-2019/20 досрочно

Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.

«Если Тайсон догонит, то отправит спать. Я это понимаю». Емельяненко — про Железного Майка, Усика и Олейника

Новое интервью с легендой российских ММА.

ВАДА передает данные по допингу в ФИФА. Это угроза для России?

Допинговые разбирательства не остановила даже пандемия.

«Готов гоняться хоть в маске. Главное — начать сезон». Квят — о проблемах «Формулы-1», бое с Хабибом и пандемии

Эксклюзивное интервью с единственным русским пилотом «Формулы-1».

ЦИФРА ДНЯ
15
мая
на исполкоме РФС может быть принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ
ЦИТАТА
Предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие
Этери Тутберидзе
тренер — об уходе Трусовой из группы

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