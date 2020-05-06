Уход Трусовой от Тутберидзе, Емельяненко готов биться с Тайсоном, РПЛ могут завершить досрочно

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 6 мая.

Евгений Плющенко все подтвердил. Этери Тутберидзе — ответила постом.

ЦИФРА ДНЯ

15 мая на исполкоме РФС может быть принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ

ЦИТАТА Предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие

Как сохранить форму и отличное настроение во время самоизоляции, если вы пенсионер? читать > «Говорил Семину: «Забирайте Джикию!». Он его хотел. Но через три месяца игрок оказался в «Спартаке». Евсеев дал интервью Рабинеру читать > Как укрепить иммунитет во время самоизоляции: советы для семей, воспитывающих детей с ОВЗ читать > Шюррле, Педро Роша, Кавенаги. 10 худших трансферов «Спартака» в XXI веке читать >