UFC 249 отложен, игроки «Локо» договорились по зарплате, Россия может спасти мировой спорт
21:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 10 апреля.
Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен
Хабиб не подрался бы с Фергюсоном 18 апреля, даже если бы остался в США.
Снижение зарплат игрокам команд РПЛ. «Спартак» — законодатель мод, ЦСКА — рекордсмен, «Локо» — бунтари
Обозреватель «СЭ» разбирается, что показало урезание окладов в клубах РПЛ
Министр спорта России Олег Матыцин сделал несколько громких заявлений.
Большое ретро-интервью бразильца «СЭ»
Поклонники Хабиба торжествуют
ЦИФРА ДНЯ
300
миллионов рублей
ЦИТАТА
Наша команда считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии
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