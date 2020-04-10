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UFC 249 отложен, игроки «Локо» договорились по зарплате, Россия может спасти мировой спорт

21:45
Хабиб Нурмагомедов. Фото instagram.com
Хабиб Нурмагомедов. Фото instagram.com

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 10 апреля.

Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен

Хабиб не подрался бы с Фергюсоном 18 апреля, даже если бы остался в США.

Снижение зарплат игрокам команд РПЛ. «Спартак» — законодатель мод, ЦСКА — рекордсмен, «Локо» — бунтари

Обозреватель «СЭ» разбирается, что показало урезание окладов в клубах РПЛ

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ЦИФРА ДНЯ
300
миллионов рублей
составят убытки ЦСКА, если сезон РПЛ не будет доигран
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Наша команда считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии
Ведран Чорлука
Капитан «Локомотива»

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