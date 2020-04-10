UFC 249 отложен, игроки «Локо» договорились по зарплате, Россия может спасти мировой спорт

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 10 апреля.

Хабиб не подрался бы с Фергюсоном 18 апреля, даже если бы остался в США.

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