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Уедет ли вратарь ЦСКА в НХЛ, Уайт обманул всех с боем Хабиба, Клебо хочет обойти Большунова

19:45
Илья Сорокин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Сорокин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 8 апреля.

«Новый контракт с ЦСКА еще не обсуждал. Но не буду скрывать — мысли об НХЛ есть». Илья Сорокин еще может остаться в КХЛ?

Интервью лучшего вратаря КХЛ о прерванном сезоне и предстоящем отъезде в «Айлендерс».

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