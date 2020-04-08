Уедет ли вратарь ЦСКА в НХЛ, Уайт обманул всех с боем Хабиба, Клебо хочет обойти Большунова

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 8 апреля.

Интервью лучшего вратаря КХЛ о прерванном сезоне и предстоящем отъезде в «Айлендерс».

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2 мая или 9 мая может возобновиться чемпионат Германии по футболу-2019/20

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