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Удержится ли «Спартак» в лидерах, что ждет Миранчука в «Аталанте», будущие соперники «Краснодара» в ЛЧ

20:45
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 31 августа.

«Спартак» — лидер. Спустя три года

Нужно цепляться за этот шанс.

С кем и как будет играть Миранчук в «Аталанте». Экс-спартаковец, человек из сборной Украины и ветеран из Аргентины

Разбираем, что ждет российского полузащитника в серии А.

За кого болеть «Краснодару» в Лиге чемпионов: ПАОК или «Бенфику»?

Собрали все самое важное о греках и португальцах.

«Согласен с Радимовым — медалей «Спартаку» не видать». Андрей Соломатин о чемпионской гонке

Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России — о стартовом отрезке РПЛ, отъезде Миранчука и критике Гончаренко.

С Сербией сыграет почти тот же состав, что с Бельгией: от Гильерме до Дзюбы

Константин Алексеев — о том, кого выпустит Станислав Черчесов в ближайшем матче Лиги наций.

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