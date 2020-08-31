Удержится ли «Спартак» в лидерах, что ждет Миранчука в «Аталанте», будущие соперники «Краснодара» в ЛЧ

Нужно цепляться за этот шанс.

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12 иностранцев в заявке и 7 — на поле — предлагают сделать таким лимит на легионеров в новом сезоне топ-клубы РПЛ

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