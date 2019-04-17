У России на ЧМ будет суперсборная, "Спартак" простил Гулиева, Пак не заметил извинений Кокорина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 17 апреля.

ДРИМ ТИМ. Малкина, Кучерова и Василевского ждут в сборной. Россия соберет на ЧМ команду мечты?

Вылет "Тампы" и "Питтсбурга" из Кубка Стэнли без единого выигранного матча на двоих – это шок со знаком "минус". Но рядом с плохой новостью всегда найдется и хорошая. Четыре российских игрока из этих команд вызваны в сборную на чемпионат мира. Теперь Россия фаворит?

БОМБА. "Тебе еще повезло, что остался жив". Показания Дениса Пака на суде

Сегодня продолжается процесс по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наступила самая интересная часть – показания чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, которые пострадали от рук футболистов в "Кофемании". "СЭ" ведет подробную трансляцию того, что происходит в зале суда. Кстати, Кокорин извинялся, но его не услышали.

ПРОЩЕНИЕ. Гулиев вернулся в общую группу "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев вернулся в общую группу, сообщает телеграм-канал sport_inside. 22-летний хавбек с большой долей вероятности выйдет в стартовом составе на домашний матч 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". Напомним, 11 апреля Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коулу в ходе дорожного инцидента. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину. Ранее сообщалось, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей.

НЕ ПОМОГ. Криштиану – новая жертва "Аякса"

Один из ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, "Ювентус" – "Аякс", закончился сенсацией – 1:2. Другой, "Барселона" – "МЮ", крупной победой фаворита – 3:0. Один величайший игрок современности, Криштиану Роналду, покинул турнир. Другой, Лионель Месси, вышел в полуфинал.

ГЕРОИ. Внуки Кройфа. "Аякс" – новая Dream Team

"Аякс" – удивительная команда. И не только потому, что последовательно оставила Лигу чемпионов без двух претендентов на победу в турнире – еще она провела в этом розыгрыше на шесть матчей больше, чем любой другой участник плей-офф. Как они это делают? И ждет ли клуб большая распродажа?

ВТОРАЯ СЕРИЯ. Клопп знает, как рубить головы "драконам". Гвардьола готов к поражению

Естественно, главной темой после первого матча "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" стала травма Кейна. Изначально было понятно, что повреждение Харри не из простых, а медобследование подтвердило мрачные прогнозы. Лучший нападающий Англии пропустит не только концовку клубного сезона, но и намеченный на июнь финальный турнир Лиги наций. Поможет ли это "горожанам"?

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА. В "Динамо" опять наступили смутные времена. В клубе грядет очередная смена руководства

В московском "Динамо" опять грядут серьезные изменения. Новый клуб, новый генеральный директор, название передано другим людям. Хорошо, что долгов по зарплате нет, а иначе опять бы начались истории насчет того, кто должен выплачивать деньги. Что ждет клуб? Алексей Шевченко знает ответ.

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