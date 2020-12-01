Тур де Шанс для наших клубов в ЛЧ, рейтинг зарплат КХЛ, новый русский пилот в Ф-1
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 1 декабря.
«Локо», «Краснодар», «Зенит»: тур де шанс в Лиге чемпионов
Едва ли ни последняя реальная возможность для наших клубов одержать первые победы в турнире и зацепиться за выход в евровесну.
Публикуем зарплаты ведущих игроков КХЛ сезона-2020/21.
Четвертым российским пилотом в истории королевской серии станет Никита Мазепин.
Необычные элементы и каскады, которые могут освоить следующие поколения Трусовых и Щербаковых.
Главные события 23-го тура чемпионата Бразилии.
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