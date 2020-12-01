Тур де Шанс для наших клубов в ЛЧ, рейтинг зарплат КХЛ, новый русский пилот в Ф-1

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 1 декабря.

Едва ли ни последняя реальная возможность для наших клубов одержать первые победы в турнире и зацепиться за выход в евровесну.

«Локо» сохраняет шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь уже завтра читать > Победил рак за 30 дней, заработал больше Тайсона, красавец мужчина. Майкл Баффер — это «Корпорация Удача» читать > Поцелуй Бузовой и Сычева, живая змея и короткое платье Загитовой. Фото со съемок «Ледникового периода» читать > Медведева — без Кубка России. Но все равно попадет на чемпионат страны? читать >