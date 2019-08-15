«Тун» хочет шокировать «Спартак», в биатлоне зреет скандалище, Семак ждет трансфер

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 15 августа.

ОТВЕТНЫЙ МАТЧ. «Спартак»: на два часа забыть о ЦСКА

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что главный матч ближайших дней у «Спартака» вовсе не с «Туном». Все ждут 19 августа и дерби с ЦСКА. Футболисты и тренеры, понятное дело, будут говорить о том, что самая важная игра — это следующая. И это правильно. Но трудно поверить в то, что спартаковцы не думают о ЦСКА. И что же ждать от ответной игры?

СКАНДАЛ. Логинов против СБР. Контрактный конфликт выходит на новый уровень

Российские биатлонисты требуют выплаты долгов по премиальным в шесть миллионов рублей, недовольны экипировкой и условиями своей работы. Но у СБР — своя позиция. Кажется, вот-вот все выльется наружу. Опять потеряем сезон?

ЭКСКЛЮЗИВ. Резиуан Мирзов: «Моя совесть перед Тулой чиста»

Новичок «Спартака» дал интервью «СЭ» в преддверии матча с «Туном» — об адаптации в команде, таланте Андре Шюррле, словах Гурама Аджоева, уходе из «Ростова» и предложении от клуба, попавшего в Лигу чемпионов.

СУПЕРКУБОК. У Клоппа трофей, у Лэмпарда — новая звезда и будущее

Обладателем Суперкубка УЕФА стал «Ливерпуль», обыгравший в серии пенальти «Челси». Опытный Юрген Клопп смог переиграть перспективного Фрэнка Лэмпарда. Что ждет в сезоне «красных» и «синих»? Ищем ответ на этот вопрос.

БОСС. Андрей Кириленко — о негативных ожиданиях перед ЧМ-2019

На чемпионате мира, который стартует 31 августа в Китае, сборная России не сможет рассчитывать на группу сильных игроков. Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Тимофей Мозгов — все они выходили в стартовом составе на Евробаскете-2017, а теперь выбыли из-за травм. В такой ситуации российским болельщикам впору выкидывать белый флаг. Однако глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что ждать провала на ЧМ-2019 неправильно.

НЕДОКОМПЛЕКТ. Семак ждет еще одного новичка и жалеет об уходе Джорджевича

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 6-го тура с «Ахматом» оценил состояние соперника, рассказал об уходе Луки Джорджевича в «Локомотив» и трансферных планах клуба. А также высказался о командах, которые впечатлили его в первых матчах сезона.

КГБ. Женщина и Суперкубок — рекламный ход УЕФА. Арбитр Фраппар допустила три серьезные ошибки

Появление судей женского пола в бригаде, обслуживавшей матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси»? — 2:2 (пенальти — 5:4), и сама их работа вызвали восторженные отзывы. У эксперта «СЭ» другое мнение. Александр Бобров — о назначении Стефани Фраппар и качестве ее судейства.

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