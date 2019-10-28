Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Трусова заставила забыть о Загитовой и Медведевой, Тедеско носят на руках, Дацик ответил Емельяненко

17:48
Александра Трусова. Фото Reuters Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 28 октября.

Forza, ragazzi! Рабинер — о первой победе Тедеско со «Спартаком»

Обозреватель «СЭ» — об успехе красно-белых в матче с «Локомотивом».

Тедеско — тренер. Эта победа его автограф

Дмитрий Зеленов — о том, как «Спартак» одержал яркую победу над «Локомотивом» (3:0).

Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что «Спартак» не проиграет»

Бывший полузащитник критиковал «Спартак» за выбор тренера. И все объяснил.

Трусова против парней: выиграла бы бронзу чемпионата Европы среди мужчин-одиночников

Александра бьет рекорды в женском катании. Мы посчитали, что будет, если позволить ей соревноваться с мужчинами

Четверные прыжки учениц Тутберидзе — это опасно?

Рассказ Дарьи Кораблевой о детях, закончивших с фигурным катанием в 7 лет, и мнение специалиста о том, надо ли запретить юниорам выполнять элементы повышенной сложности

ЦИФРА ДНЯ
3
победы
в трех матчах с «Локомотивом» Юрия Семина одержал Доменико Тедеско (с «Шальке» и «Спартаком»)
ЦИТАТА
Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и через владение мячом, и после контратак
Доменико Тедеско
главный тренер «Спартака»

Тедеско назвал ориентирами «Манчестер Сити» и «Барселону». Что он имел в виду?

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Что произошло пока «Спартак» не побеждал: от победы Хабиба до приезда Конора

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Атути Аванти, Доменико Тедеско! Вам не смешно? Лайв Егорова и Короткина

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Болельщиков «Спартака» 70 минут не выпускали со стадиона. Почему?

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«Динамо» обыграло ЦСКА. Бело-голубые не побеждали в РПЛ два месяца

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Дацик ответил Емельяненко. Большое интервью: новый бой, Гаджиев, Дзюба

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Юрист заявил, что у Малкина есть американский паспорт. Это правда или ложь?

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Тренер «Далласа» наехал на Радулова

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