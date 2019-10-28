Трусова заставила забыть о Загитовой и Медведевой, Тедеско носят на руках, Дацик ответил Емельяненко

Обозреватель «СЭ» — об успехе красно-белых в матче с «Локомотивом».

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Бывший полузащитник критиковал «Спартак» за выбор тренера. И все объяснил.

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