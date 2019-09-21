Трусова побила мировой рекорд Загитовой, эксклюзив с Караваевым, новый провал «Спартака»
19:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 21 сентября.
Трусова просто космос! Александра начала взрослую карьеру с мирового рекорда
Александра Трусова на первом же «челленджере» побила достижение Алины Загитовой на микроскопические 26 сотых.
Новичок сине-бело-голубых — о полноценном дебюте в клубе из Петербурга, решении вернуться в Россию, перспективах Головина и конкуренции в сборной с Мариу Фернандесом.
Интервью форварда «Куньлуня» Гарета Ханта.
Обозреватель «СЭ» делится впечатлениями от игры красно-белых.
«Ахмат» и «Крылья Советов» забили по голу в столице Чечни.
ЦИФРА ДНЯ
3
шайбы
ЦИТАТА
«Зенит» может пошуметь в Европе так же, как «Аякс»
Олег Кононов: «Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!»читать >
«Спартак» нанес «Автомобилисту» первое поражение в сезонечитать >
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...