Трусова побила мировой рекорд Загитовой, эксклюзив с Караваевым, новый провал «Спартака»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 21 сентября.

Александра Трусова на первом же «челленджере» побила достижение Алины Загитовой на микроскопические 26 сотых.

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3 шайбы за 40 секунд забросил «Спартак» в ворота «Автомобилиста»

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