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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Трусова побила мировой рекорд Загитовой, эксклюзив с Караваевым, новый провал «Спартака»

19:00
Александра Трусова.
Александра Трусова.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 21 сентября.

Трусова просто космос! Александра начала взрослую карьеру с мирового рекорда

Александра Трусова на первом же «челленджере» побила достижение Алины Загитовой на микроскопические 26 сотых.

Вячеслав Караваев: «Зенит» может пошуметь в Европе так же, как «Аякс»

Новичок сине-бело-голубых — о полноценном дебюте в клубе из Петербурга, решении вернуться в Россию, перспективах Головина и конкуренции в сборной с Мариу Фернандесом.

Он избил соперника шлемом, а потом подрался с русским «монстром». Интервью канадского тафгая

Интервью форварда «Куньлуня» Гарета Ханта.

В Челнах у Кононова не будет права на поражение. Рабинер — о новом провале «Спартака»

Обозреватель «СЭ» делится впечатлениями от игры красно-белых.

Глушаков сделал чудо-сэйв в Грозном. Но героем матча стал не он, а защитник «Крыльев»

«Ахмат» и «Крылья Советов» забили по голу в столице Чечни.

ЦИФРА ДНЯ
3
шайбы
за 40 секунд забросил «Спартак» в ворота «Автомобилиста»
ЦИТАТА
«Зенит» может пошуметь в Европе так же, как «Аякс»
Вячеслав Караваев
защитник «Зенита»

Олег Кононов: «Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!»

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«Спартак» нанес «Автомобилисту» первое поражение в сезоне

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Квят останется в «Торо Россо» в следующем сезоне

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Профсоюз футболистов попросит РФС внести Кокорина в условную заявку «Зенита»

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«Спартак» уступил «Уфе» и опустился на седьмое место. Кононов проиграл четвертый матч подряд

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Какой тренер нужен «Спартаку»

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Гибридная схема и прессинг. Штаб «Локо» приготовил «Байеру» сюрпризы

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Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

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