Трусова обошла звезд Тутберидзе, Надаль догнал Федерера, Хэмилтон повторил рекорд Шумахера
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 11 октября.
Трусова добилась своего, Валиева не сдержала слез. Драма в «Мегаспорте»
Второй этап Кубка России подарил эмоциональную развязку женских соревнований.
Новак потерпел первое поражение в сезоне.
«Гран-при Айфеля» подарил зрителям драму и новые рекорды.
«Овечкину не в «Динамо», а в «Уфу» надо ехать. В нападении неплохо бы смотрелся!» Вторая часть большого интервью Вадима Евсеева
Яркое окончание разговора.
Ричард Фриман работал в сборной и Sky — главной велоконюшне страны, а теперь находится под следствием по допинговому делу.
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