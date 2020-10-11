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Трусова обошла звезд Тутберидзе, Надаль догнал Федерера, Хэмилтон повторил рекорд Шумахера

22:00
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 11 октября.

Трусова добилась своего, Валиева не сдержала слез. Драма в «Мегаспорте»

Второй этап Кубка России подарил эмоциональную развязку женских соревнований.

Надаль уничтожил Джоковича в финале. Король непогрешим

Новак потерпел первое поражение в сезоне.

Хэмилтон сравнялся с Шумахером. Квяту испортили гонку

«Гран-при Айфеля» подарил зрителям драму и новые рекорды.

«Овечкину не в «Динамо», а в «Уфу» надо ехать. В нападении неплохо бы смотрелся!» Вторая часть большого интервью Вадима Евсеева

Яркое окончание разговора.

Известный британский врач попал под подозрения в допинге — и тут же разнес свой ноут молотком

Ричард Фриман работал в сборной и Sky — главной велоконюшне страны, а теперь находится под следствием по допинговому делу.

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пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл 91-ю гонку и сравнялся с великим рекордом Михаэля Шумахера
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экс-главный тренер «Уфы»

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