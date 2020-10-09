Вечерний «СЭ»
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Трудности сборной России, «Спартак» готовит бомбу, будущее Худобина и Ковальчука

21:15
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 9 октября.

Основного вратаря — нет. И как без Джикии? Рабинер — о поражении России от Швеции

Обозреватель «СЭ» — о прошедшем матче и составе на Турцию.

«Скоро в «Спартаке» рванет трансферная бомба«

Известный агент Александр Маньяков — о красно-белых, Евсеева и трансферах клубов РПЛ.

Куда уйдет Худобин из «Далласа»? Останется ли в НХЛ Ковальчук? Главные интриги рынка свободных агентов

Открытие — сегодня.

«Спартак» должен помочь Тедеско. На это есть еще 9 дней

Если красно-белые не хотят на будущий год играть в Конференс-лиге.

«Филимонов прошептал: «Извините». Сел, обхватил голову руками и не двигался». История великой игры Россия — Украина

9 октября 1999 года в «Лужниках» состоялся печально известный матч.

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