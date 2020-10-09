Трудности сборной России, «Спартак» готовит бомбу, будущее Худобина и Ковальчука

Обозреватель «СЭ» — о прошедшем матче и составе на Турцию.

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3 Евгения Медведева снялась с третьего турнира подряд

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