Трудности сборной России, «Спартак» готовит бомбу, будущее Худобина и Ковальчука
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 9 октября.
Основного вратаря — нет. И как без Джикии? Рабинер — о поражении России от Швеции
Обозреватель «СЭ» — о прошедшем матче и составе на Турцию.
Известный агент Александр Маньяков — о красно-белых, Евсеева и трансферах клубов РПЛ.
Куда уйдет Худобин из «Далласа»? Останется ли в НХЛ Ковальчук? Главные интриги рынка свободных агентов
Открытие — сегодня.
Если красно-белые не хотят на будущий год играть в Конференс-лиге.
«Филимонов прошептал: «Извините». Сел, обхватил голову руками и не двигался». История великой игры Россия — Украина
9 октября 1999 года в «Лужниках» состоялся печально известный матч.
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