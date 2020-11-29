Троевластие «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в РПЛ, страшная авария Грожана, ничья в бою Тайсон — Джонс
22:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 29 ноября.
Кокорин помог «Спартаку» догнать «Зенит» и ЦСКА
Красно-белые дома обыграли в непростом матче «Ротор» (2:0).
Российский пилот отметился в двух страшных инцидентах на «Сахире».
Поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом закончился вничью.
Казанская команда после трех поражений подряд обыграла лидера (1:0).
Перекрестное интервью великих боксеров.
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