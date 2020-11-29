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Троевластие «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в РПЛ, страшная авария Грожана, ничья в бою Тайсон — Джонс

22:15
Малком в матче с тульским «Арсеналом». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком в матче с тульским «Арсеналом». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 29 ноября.

Кокорин помог «Спартаку» догнать «Зенит» и ЦСКА

Красно-белые дома обыграли в непростом матче «Ротор» (2:0).

Выживший в огне Грожан и другие ужасы «Гран-при Бахрейна». Квят тоже участвовал в авариях

Российский пилот отметился в двух страшных инцидентах на «Сахире».

Тайсон и Джонс выдали отличный бой! Они рубились не хуже молодых

Поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом закончился вничью.

Слуцкий — черная метка для ЦСКА

Казанская команда после трех поражений подряд обыграла лидера (1:0).

«Теперь понимаю смысл фразы «пока не сыграл в ящик». Что сказали Тайсон и Джонс после боя

Перекрестное интервью великих боксеров.

ЦИФРА ДНЯ
32
очка
после 16-го тура у лидеров РПЛ «Зенита», ЦСКА и «Спартака»
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