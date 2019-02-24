Триумф в биатлоне, успех в лыжах, Россия едет на чемпионат мира по баскетболу

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 24 февраля.

МОГЛО БЫТЬ ЛУЧШЕ. Большунов поддался на провокацию. Наши – вторые в командном спринте

Россияне стали серебряными призерами, женская сборная заняла четвертое место.

ТРИУМФ. Чемпионат Европы завершился золотом России. Впереди чемпионат мира

Последнюю гонку в Минске выиграла Екатерина Юрлова.

УСПЕХ. Елисеев рванул на всю катушку. И взял серебро в пасьюте

Российский биатлонист стал вице-чемпионом Европы.

"СПАРТАК". Делай что хочешь, лишь бы Глушаков был в составе? Борзыкин – о проблемах "Спартака"

Михаил Борзыкин рассказывает о готовности "Спартака" за неделю до первого официального матча.

ПОБЕДА. С финнами справились. Россия едет на чемпионат мира!

Сборная России в валидольном стиле выиграла решающий отборочный матч ЧМ-2019 и примет участие в финальном турнире, который пройдет в сентябре в Китае.

НАШИ. Овечкин забивает пять матчей подряд! Но 44-й гол "Вашингтон" не спас

"Вашингтон" уступил "Баффало" (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Решил, что вернусь в НХЛ, еще до того, как уехал в Россию". Большое интервью Ильи Ковальчука

Олимпийский чемпион рассказал о прошлом, настоящем и будущем.

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