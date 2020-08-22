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Триумф «Севильи» в ЛЕ, крупная победа «Зенита» в РПЛ, Немков — новая суперзвезда в MMA

21:30
ФК «Севилья». Фото Jesus Spinalo/Handout, Reuters
ФК «Севилья». Фото Jesus Spinalo/Handout, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 22 августа.

«Севилья» — вечно лучшая. Среди младших

В огненном финале Лиги Европы испанцы победили «Интер» (3:2).

Дзюба — без гола в день рождения. Зато «Зенит» — с победой

В матче 4-го тура премьер-лиги чемпионы России в очередной раз набрали три очка — обыгран «Тамбов» (4:1).

У России — новая суперзвезда в ММА. Немков уничтожил Бейдера

Ученик Федора Емельяненко — нокаутировал американца в бою за титул чемпиона Bellator.

Огнетушитель. Покер Гурьянова в Кубке Стэнли — это только начало крутой карьеры

История форварда «Далласа».

Уйти нельзя остаться. Почему так тянут с будущим карьеры Загитовой

Процедура по распределению участников сборной на этапы Кубка России нашла косой на камень с надписью «А где Алина?».

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