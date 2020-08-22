Триумф «Севильи» в ЛЕ, крупная победа «Зенита» в РПЛ, Немков — новая суперзвезда в MMA
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 22 августа.
«Севилья» — вечно лучшая. Среди младших
В огненном финале Лиги Европы испанцы победили «Интер» (3:2).
В матче 4-го тура премьер-лиги чемпионы России в очередной раз набрали три очка — обыгран «Тамбов» (4:1).
Ученик Федора Емельяненко — нокаутировал американца в бою за титул чемпиона Bellator.
История форварда «Далласа».
Процедура по распределению участников сборной на этапы Кубка России нашла косой на камень с надписью «А где Алина?».
ЦИФРА ДНЯ
1
ЦИТАТА
Отомстил за Федора наилучшим образом
Какая «Севилья» круче: с Эмери и Крыховяком, с Кержаковым или нынешняя?читать >
«Краснодар» убивают лимит и травмы. «Быки» проиграли «Уралу»читать >