В огненном финале Лиги Европы испанцы победили «Интер» (3:2).

В матче 4-го тура премьер-лиги чемпионы России в очередной раз набрали три очка — обыгран «Тамбов» (4:1).

Ученик Федора Емельяненко — нокаутировал американца в бою за титул чемпиона Bellator.

История форварда «Далласа».

Процедура по распределению участников сборной на этапы Кубка России нашла косой на камень с надписью «А где Алина?».