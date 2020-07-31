Тренерские перестановки в «Химках», уход Косторной от Тутберидзе, перенос суда Кокорина и Мамаева

«Не хочется, чтобы девочки из-за этого проиграли Олимпиаду». Реакция Тарасовой на уход Косторной от Тутберидзе

«Спартак» для Кокорина — шанс доказать, что он игрок с большой буквы". Олег Романцев — о главном трансфере межсезонья