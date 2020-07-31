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Тренерские перестановки в «Химках», уход Косторной от Тутберидзе, перенос суда Кокорина и Мамаева

20:45
Дмитрий Гунько. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Гунько. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 31 июля.

Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»

По данным «СЭ», Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок» заменит Дмитрий Гунько.

Не звонок, а колокол для Тутберидзе. Почему Косторная ушла к Плющенко?

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