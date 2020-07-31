Тренерские перестановки в «Химках», уход Косторной от Тутберидзе, перенос суда Кокорина и Мамаева
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 31 июля.
Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»
По данным «СЭ», Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок» заменит Дмитрий Гунько.
Вы по-прежнему считаете это межсезонье скучным?Ловите новую информационную бомбу.
Репортаж с очередного визита футболистов в суд.
Разбираем игру лучшего бомбардира «Уфы» в минувшем розыгрыше РПЛ.
Рестарт сезона за океаном — уже в субботу.
«Не хочется, чтобы девочки из-за этого проиграли Олимпиаду». Реакция Тарасовой на уход Косторной от Тутберидзечитать >
«Спартак» для Кокорина — шанс доказать, что он игрок с большой буквы". Олег Романцев — о главном трансфере межсезоньячитать >
«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»читать >
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