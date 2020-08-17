Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Трансферное будущее Миранчука, перспективы «Барсы» с новым тренером, дата дебюта Кокорина

19:30
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 17 августа.

Миранчук в шаге от перехода в «Аталанту». «Локомотив» ждет предложение сегодня-завтра

Переговоры вошли в решающую стадию.

Что ждет «Барселону» с новым тренером. Почему фаворит — Куман, а не Покеттино или Хави

В Испании все разговоры — о будущем великого каталонского клуба.

«Надеемся, что Кокорин скоро будет готов. Тедеско не полетит в Уфу». Газизов — о ситуации в «Спартаке»

Генеральный директор красно-белых после церемонии подписания контракта с новым партнером клуба рассказал о положении дел в команде.

Топ-фигуристы не останутся без турниров. Косторная может обкатать программу уже 3 сентября

Куда могли бы заявиться звезды сборной России, помимо Кубка России.

Уволил Кононова, отменил гол Ларссона. Кто судит матч «Уфа» — «Спартак»

Арбитр Станислав Васильев уже запомнился болельщикам.

ЦИФРА ДНЯ
0-3
счет в серии «Вашингтона» с «Айлендерс» в первом раунде плей-офф НХЛ

Он возродил карьеру Овечкина и сделал из Кузнецова звезду. А теперь выбивает российских звезд из плей-офф

читать >

«Некоторые политики называли шиханы холмиками. В голове одни троеточия»... Захаров — о борьбе за Куштау

читать >

Арбитра Бриха отправят на детектор лжи? Сравните пенальти в Лиге Европы и чемпионате России

читать >

Фаны минского «Динамо» бойкотируют клуб, генеральный директор которого поддерживает Лукашенко. Правильно ли они делают?

читать >

Турбин ошибся в пользу «Спартака»? У российских арбитров новая проблема

читать >

Кузнецов забил, но «Вашингтон» уступил «Айлендерс» в овертайме. Команда Овечкина — в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли

читать >

Кто и как провел проверку арбитров? Новые подробности «дела Казарцева»

читать >

Евсеев даст бой «Спартаку». Вот доказательства

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир