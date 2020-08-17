Трансферное будущее Миранчука, перспективы «Барсы» с новым тренером, дата дебюта Кокорина

Переговоры вошли в решающую стадию.

В Испании все разговоры — о будущем великого каталонского клуба.

Генеральный директор красно-белых после церемонии подписания контракта с новым партнером клуба рассказал о положении дел в команде.

Куда могли бы заявиться звезды сборной России, помимо Кубка России.

Арбитр Станислав Васильев уже запомнился болельщикам.