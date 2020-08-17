Трансферное будущее Миранчука, перспективы «Барсы» с новым тренером, дата дебюта Кокорина
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 17 августа.
Миранчук в шаге от перехода в «Аталанту». «Локомотив» ждет предложение сегодня-завтра
Переговоры вошли в решающую стадию.
В Испании все разговоры — о будущем великого каталонского клуба.
Генеральный директор красно-белых после церемонии подписания контракта с новым партнером клуба рассказал о положении дел в команде.
Куда могли бы заявиться звезды сборной России, помимо Кубка России.
Арбитр Станислав Васильев уже запомнился болельщикам.
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