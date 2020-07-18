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Трагическая смерть фигуристки, Кафельников ответил Боярскому, у Головина будет новый тренер

22:15
Екатерина Александровская. Фото Фото Instagram
Екатерина Александровская. Фото Фото Instagram

Главное к вечеру субботы, 18 июля.

В Москве трагически погибла фигуристка Александровская. Основная версия — несчастный случай

Тело чемпионки мира среди юниоров обнаружили под окнами дома.

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В субботу днем «Монако» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено. В княжестве ждут Нико Ковача.

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