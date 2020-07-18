Трагическая смерть фигуристки, Кафельников ответил Боярскому, у Головина будет новый тренер

Брат финской звезды приехал в Уфу на замену шведской легенде КХЛ. Новичок «Салавата» сыграл в НХЛ больше 300 матчей

«Зачем в «Оттаве» меня дернули из «Магнитки», но не дали шанс?» Большое интервью Кайгородова: почему не вышло в НХЛ и про легендарный гол Канаде