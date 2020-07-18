Трагическая смерть фигуристки, Кафельников ответил Боярскому, у Головина будет новый тренер
Главное к вечеру субботы, 18 июля.
В Москве трагически погибла фигуристка Александровская. Основная версия — несчастный случай
Тело чемпионки мира среди юниоров обнаружили под окнами дома.
Известный болельщик красно-белых — о предстоящем полуфинале Кубка с «Зенитом».
В субботу днем «Монако» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено. В княжестве ждут Нико Ковача.
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Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в московской команде.
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