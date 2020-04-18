Топ богачей в российском спорте, подпольные лиги вне карантина, «Спартак» отказался от Шюррле
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 18 апреля.
Рейтинг самых богатых людей России: Федун почти в два раза богаче Галицкого. Но Абрамович — впереди
Ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В топ-30 много людей, поддерживающих спорт.
Играют во все возможное — от футбола до кунг-фу волейбола.
Чемпион мира-2014 не смог реанимировать карьеру в Москве.
Большое интервью одной из самых сексуальных спортсменок страны.
Сохраняется вероятность, что часть чемпионатов не будет доиграна, несмотря на рекомендации УЕФА.
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