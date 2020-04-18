Топ богачей в российском спорте, подпольные лиги вне карантина, «Спартак» отказался от Шюррле

Ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В топ-30 много людей, поддерживающих спорт.

Играют во все возможное — от футбола до кунг-фу волейбола.

Чемпион мира-2014 не смог реанимировать карьеру в Москве.

Большое интервью одной из самых сексуальных спортсменок страны.

Сохраняется вероятность, что часть чемпионатов не будет доиграна, несмотря на рекомендации УЕФА.