Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Топ богачей в российском спорте, подпольные лиги вне карантина, «Спартак» отказался от Шюррле

20:00
Доллары. Фото OZAN KOSE, AFP
Доллары. Фото OZAN KOSE, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 18 апреля.

Рейтинг самых богатых людей России: Федун почти в два раза богаче Галицкого. Но Абрамович — впереди

Ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В топ-30 много людей, поддерживающих спорт.

Думали, в России закрыт весь спорт? Карантин — рай для подпольных лиг

Играют во все возможное — от футбола до кунг-фу волейбола.

«Спартак» отказался от Шюррле. Почему — мы все объясним

Чемпион мира-2014 не смог реанимировать карьеру в Москве.

«Нельзя сказать, что американцы тупые». Клишина — честно о России, американском паспорте и свиданиях

Большое интервью одной из самых сексуальных спортсменок страны.

«Спартак» без еврокубков, «Зенит» не сыграет против Месси, Криштиану и Неймара. Состав участников ЛЧ-2020/21

Сохраняется вероятность, что часть чемпионатов не будет доиграна, несмотря на рекомендации УЕФА.

ЦИТАТА
Зачем строить жизнь на Марсе? А если врежется комета и все снесет?
Илья Брызгалов
экс-голкипера сборной России по хоккею

«Братьям Старостиным было неприятно, когда кто-то пытался возвеличивать Сталина»

читать >

«Я плакала из-за комментариев. Были истерики». Очень откровенное интервью лучшей гандболистки мира

читать >

Каким будет новый ЦСКА при потолке зарплат. Интервью главного тренера Игоря Никитина

читать >

Бойца по прозвищу «Беспредел» месили толпой. 10 лет самой безобразной драке в ММА

читать >

«Так много кричали про чемпиона мира». Радимов — о решении «Спартака» расстаться с Шюррле по окончании сезона

читать >

Хейтер Загитовой и Тутберидзе. Почему Киира Корпи ненавидит Россию

читать >

Геннадий Орлов: «Шюррле? Король оказался голым. Дзюба? Индзаги не говорил, что хочет пригласить его»

читать >

Главный тренер «Сельты» атакует Смолова. У форварда будут проблемы?

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир