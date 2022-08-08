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Сегодня, 03:30

Титулы Медведева и Самсоновой, итоги тура РПЛ, «МЮ» проиграл «Брайтону». Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 августа.

Медведев взял титул в Мексике. Это его первый трофей после US Open 2021

Подвиг Даниила в ночь на понедельник могут повторить Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне.

Яркие «Спартак» и ЦСКА, кошмарный «Локо», два разных «Зенита» дома и в гостях. Реплика Рабинера

Обозреватель «СЭ» — о результатах субботних матчей РПЛ.

«Динамо» выиграло, став прагматичным. Йоканович избавил бело-голубых от самарского комплекса

Бело-голубые, несмотря на потерю лидеров, победили в Самаре.

Турнирная таблица РПЛ после четырех туров: у «Спартака» и ЦСКА по 10 очков

В воскресенье, 7 августа, завершился 4-й тур чемпионата России.

Роналду начал матч «МЮ» на скамейке, Холанн стартовал в АПЛ с дубля, Оздоев дебютировал в Турции

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