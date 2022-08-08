Титулы Медведева и Самсоновой, итоги тура РПЛ, «МЮ» проиграл «Брайтону». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 августа.
Медведев взял титул в Мексике. Это его первый трофей после US Open 2021
Подвиг Даниила в ночь на понедельник могут повторить Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.
Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне.
Обозреватель «СЭ» — о результатах субботних матчей РПЛ.
Бело-голубые, несмотря на потерю лидеров, победили в Самаре.
В воскресенье, 7 августа, завершился 4-й тур чемпионата России.
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