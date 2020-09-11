Вечерний «СЭ»
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Титов — о перспективах Соболева и «Спартака», боксер Уильямс — о бое с Харитоновым, агент Гурцкая — об успехах Кикнадзе

21:00
Егор Титов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Егор Титов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 11 сентября.

Егор Титов: «У Дзюбы есть фора перед Соболевым — спартаковская школа»

Бывший капитан «Спартака» — о предстоящем дерби с ЦСКА, футболе Тедеско, перспективах Кокорина и факторе Влашича.

Дэнни Уильямс: «Харитонов не знает, с кем он столкнулся. Я боксирую дольше, чем он живет»

Победитель Майка Тайсона — о бое с Сергеем Харитоновым.

«Продажа Миранчука — отличный проект Кикнадзе». Гурцкая встал на защиту гендиректора «Локо»

Агент Тимур Гурцкая дал интервью «СЭ».

Радулов прибил «Вегас» в овертайме! А главный герой — великолепный Худобин

Российские игроки «Далласа» принесли «Старз» вторую победу в серии

Серена провалила гонку за рекордом. Американка четыре года без «шлема»

Уильямс-младшая проиграла Виктории Азаренко в полуфинале US Open.

ЦИФРА ДНЯ
31
секунда
Александр Радулов принес «Далласу» победу в третьем матче финала Запада
ЦИТАТА
У Дзюбы есть фора перед Соболевым — спартаковская школа
Егор Титов
бывший капитан и тренер «Спартака»

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