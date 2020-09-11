Титов — о перспективах Соболева и «Спартака», боксер Уильямс — о бое с Харитоновым, агент Гурцкая — об успехах Кикнадзе
21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 11 сентября.
Егор Титов: «У Дзюбы есть фора перед Соболевым — спартаковская школа»
Бывший капитан «Спартака» — о предстоящем дерби с ЦСКА, футболе Тедеско, перспективах Кокорина и факторе Влашича.
Победитель Майка Тайсона — о бое с Сергеем Харитоновым.
Агент Тимур Гурцкая дал интервью «СЭ».
Российские игроки «Далласа» принесли «Старз» вторую победу в серии
Уильямс-младшая проиграла Виктории Азаренко в полуфинале US Open.
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