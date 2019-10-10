Тедеско тянет с ответом, Пилипчук посещает «Спартак», а Малком пока успешен только в лазарете

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 10 октября.

Если наша команда победит Шотландию, то может гарантировать себе место в финальном турнире Евро-2020.

ЦИФРА ДНЯ

5 очков нужно набрать России в 4 матчах для выхода на Евро-2020, но может хватить победы над Шотландией — если Казахстан и Кипр сыграют вничью

ЦИТАТА В нашей группе все еще впереди

Евро-2020: сборная России может сыграть три матча в Питере. Что для этого нужно? читать > «Спартак» и Пилипчук, сборная, Малком лечится. Live Зеленова и Короткина читать > Владимир Путин: «Россия будет сотрудничать с ВАДА» читать > «Малком успешно прооперирован». Рабинер — о новичке «Зенита» читать >