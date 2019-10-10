Тедеско тянет с ответом, Пилипчук посещает «Спартак», а Малком пока успешен только в лазарете
Сегодня выходим на Евро? Россия должна побеждать Шотландию
Если наша команда победит Шотландию, то может гарантировать себе место в финальном турнире Евро-2020.
Как в Лужниках подготовились к матчу Россия — Шотландия.
В четверг лидер сборной России нападающий Артем Дзюба вновь выйдет на поле «Лужников» — главного стадиона страны.
Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ.
Мир российского футбола застыл в ожидании того, что произойдет у красно-белых.
Евро-2020: сборная России может сыграть три матча в Питере. Что для этого нужно?читать >
«Спартак» и Пилипчук, сборная, Малком лечится. Live Зеленова и Короткиначитать >
Как Круг пел «Владимирский централ» сборной России. Уникальное видеочитать >
«Лос-Анджелес» жестоко унизили в Ванкувере. Валить на Ковальчука глупо — виноваты всечитать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».