Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Тедеско тянет с ответом, Пилипчук посещает «Спартак», а Малком пока успешен только в лазарете

18:00
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото REUTERS
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото REUTERS
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 10 октября.

Сегодня выходим на Евро? Россия должна побеждать Шотландию

Если наша команда победит Шотландию, то может гарантировать себе место в финальном турнире Евро-2020.

«Лужники»: поле в норме, выход отработан, ложа VVIP ждет Медведева

Как в Лужниках подготовились к матчу Россия — Шотландия.

Как родился жест Дзюбы. Все началось с «Лужников»

В четверг лидер сборной России нападающий Артем Дзюба вновь выйдет на поле «Лужников» — главного стадиона страны.

Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться неудачно»

Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ.

Тедеско, Пилипчук, «Спартак». Время, когда Леонид Федун принимает решение

Мир российского футбола застыл в ожидании того, что произойдет у красно-белых.

ЦИФРА ДНЯ
5
очков
нужно набрать России в 4 матчах для выхода на Евро-2020, но может хватить победы над Шотландией — если Казахстан и Кипр сыграют вничью
ЦИТАТА
В нашей группе все еще впереди
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России перед матчем с Шотландией

Евро-2020: сборная России может сыграть три матча в Питере. Что для этого нужно?

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«Спартак» и Пилипчук, сборная, Малком лечится. Live Зеленова и Короткина

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Владимир Путин: «Россия будет сотрудничать с ВАДА»

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«Малком успешно прооперирован». Рабинер — о новичке «Зенита»

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Как Круг пел «Владимирский централ» сборной России. Уникальное видео

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«Лос-Анджелес» жестоко унизили в Ванкувере. Валить на Ковальчука глупо — виноваты все

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«Худший «МЮ» за последние годы». Кто виноват в бедах «Юнайтед»?

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Нам устроили Цусиму. Российские волейболисты проиграли Японии

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