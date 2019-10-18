Тедеско хвалит игроков, фанаты «Спартака» пишут письмо Федуну, Гусев идет против системы

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 18 октября.

Главный тренер «Спартака» пообщался с журналистами перед возобновлением чемпионата России.

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