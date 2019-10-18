Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Тедеско хвалит игроков, фанаты «Спартака» пишут письмо Федуну, Гусев идет против системы

18:00
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 18 октября.

«Джокер — самая сильная карта в колоде». Что сказал Тедеско перед «Рубином»

Главный тренер «Спартака» пообщался с журналистами перед возобновлением чемпионата России.

Тренер не дал Гусеву сыграть даже 10 минут. Но он обокрал Панарина и забил важнейший гол!

«Нью-Джерси» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Рейнджерс» — 5:2.

Черчесов сказал не «можем выиграть Евро», а «хотим»

Авторская колонка известного комментатора.

Пять главных событий недели от Александра Самедова

Пять главных событий минувшей недели по версии экс-полузащитника «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и сборной России.

Александр Лесун: «У вас предынфарктное состояние. Умрете через три дня» — сказали мне врачи"

Герой Олимпиады в Рио поражает жизнелюбием. Особой философией.

ЦИФРА ДНЯ
180
миллионов рублей
за сезон — зарплата (без учета бонусов) самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ Сергея Мозякина
ЦИТАТА
Многие в «Спартаке» приезжают в 6 утра и трудятся по 12 часов в день
Доменико Тедеско
Главный тренер «Спартака»

Громкий обмен в КХЛ — СКА отправил в Подольск героя МЧМ. Зачем?

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Фигуристы начинают битву за «Гран-при» в Городе грехов. Наших — много как никогда

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«Нам небезразлична судьба любимой команды». Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну

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Вратарь-чемпион с зарплатой в 75 миллионов пропустил полтора года из-за неправильного диагноза. Сейчас он не нужен клубу

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«Отец молил: «Только не трогай семью». Кошмар канадской звезды НХЛ, чьих родителей жестоко убили

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«Мы против обмана». Что говорят в Америке о допинге русского хоккеиста «Вегаса»

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Он мог стать идолом за гол Украине. 99-й — год Карпина!

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Андрей Рублев: «Долбаный русский»? Могу и пропустить мимо ушей"

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