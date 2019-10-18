Тедеско хвалит игроков, фанаты «Спартака» пишут письмо Федуну, Гусев идет против системы
«Джокер — самая сильная карта в колоде». Что сказал Тедеско перед «Рубином»
Главный тренер «Спартака» пообщался с журналистами перед возобновлением чемпионата России.
«Нью-Джерси» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Рейнджерс» — 5:2.
Авторская колонка известного комментатора.
Пять главных событий минувшей недели по версии экс-полузащитника «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и сборной России.
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