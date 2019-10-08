Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Вечерний "СЭ"

Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар

18:00
Доменико Тедеско. Фото REUTERS
Доменико Тедеско. Фото REUTERS
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 8 октября.

Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов

Как будет происходить назначение нового главного тренера «Спартака».

Почему у Тедеско должно получиться. Зеленов — о новом тренере «Спартака»

Немецкого тренера Доменико Тедеско скоро представят команде и болельщикам — 34-летний специалист уже побывал в офисе красно-белых

9 октября — день икс. ВАДА будет атаковать

Ответ российской стороны на новые допинговые обвинения грозит привести к череде санкций и опять лишить нас флага на Олимпиаде

«Ростов» и Карпин. Почему бы не побыть сумасшедшим?

Сергей Егоров — о том, почему «Ростов» претендует на топ-3 и вполне может финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Кошмар Малкина. На пике он был круче Овечкина и Кросби, но травмы убивают его карьеру

Форвард «Питтсбурга» выбыл на долгий срок из-за повреждения нижней части тела.

ЦИФРА ДНЯ
1
год
назад Александр Кокорин и Павел Мамаев отпраздновали 10-летие дружбы и после двух драк попали под суд и получили тюремный срок
ЦИТАТА
Что значит «приятно» обыграть СКА? Они мне как родные
Олег Знарок
главный тренер «Спартака»

Спартаковский хаос vs Ростовский порядок

читать >

«Команда — как набор игральных карт». Кто будет помогать Тедеско в «Спартаке»

читать >

Газзаев нужен «Динамо», Тедеско «Спартаку», хейт Гончаренко. Лайв Симонова и Егорова

читать >

Интервью нового русского вратаря «Вашингтона». Он уже обыграл Варламова и готовится задвинуть Холтби

читать >

Аршавин, Бердыев, админресурс и вступление в РПЛ. Интервью владельца «Кайрата»

читать >

Луческу и «Динамо». Что может выйти из этого союза

читать >

«Оттава» станет новым «Детройтом»? Там уже четверо россиян

читать >

Хуже Кокорина и Мамаева. С Россией сыграет сидевший в тюрьме футболист?

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир