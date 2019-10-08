Как будет происходить назначение нового главного тренера «Спартака».

Немецкого тренера Доменико Тедеско скоро представят команде и болельщикам — 34-летний специалист уже побывал в офисе красно-белых

Ответ российской стороны на новые допинговые обвинения грозит привести к череде санкций и опять лишить нас флага на Олимпиаде

Сергей Егоров — о том, почему «Ростов» претендует на топ-3 и вполне может финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Форвард «Питтсбурга» выбыл на долгий срок из-за повреждения нижней части тела.