Тедеско едет в Питер, Кокорин не сыграет с «Зенитом», ключевой матч на Евро по гандболу
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 15 декабря.
«Спартак» поборолся за тренера, КДК не стал рубить сплеча. Тедеско едет в Питер
Во вторник на Таганке не стали разбирать инциденты в матче 18-го тура РПЛ c «Сочи».
Что мешает форварду, который пропустит ключевую встречу с «Зенитом», раскрыться в московском клубе.
Мы либо в четверке сильнейших, либо за бортом плей-офф.
В Германии уверены, что история может сыграть роль при решении тренера о продлении контракта.
Они побывали в гостях у Рабинера.
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