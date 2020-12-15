Тедеско едет в Питер, Кокорин не сыграет с «Зенитом», ключевой матч на Евро по гандболу

Во вторник на Таганке не стали разбирать инциденты в матче 18-го тура РПЛ c «Сочи».

Что мешает форварду, который пропустит ключевую встречу с «Зенитом», раскрыться в московском клубе.

Мы либо в четверке сильнейших, либо за бортом плей-офф.

В Германии уверены, что история может сыграть роль при решении тренера о продлении контракта.

Они побывали в гостях у Рабинера.