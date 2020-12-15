Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Тедеско едет в Питер, Кокорин не сыграет с «Зенитом», ключевой матч на Евро по гандболу

22:00
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 15 декабря.

«Спартак» поборолся за тренера, КДК не стал рубить сплеча. Тедеско едет в Питер

Во вторник на Таганке не стали разбирать инциденты в матче 18-го тура РПЛ c «Сочи».

Пока — провал. Как Кокорин играл за «Спартак»

Что мешает форварду, который пропустит ключевую встречу с «Зенитом», раскрыться в московском клубе.

Россиянок ждет матч жизни с Данией. Победа — полуфинал, поражение — вылет

Мы либо в четверке сильнейших, либо за бортом плей-офф.

«Ксенофобия в России в отношении Тедеско». Что пишут немецкие СМИ о скандале с тренером «Спартака»

В Германии уверены, что история может сыграть роль при решении тренера о продлении контракта.

«У нас колхозный чемпионат». Кафельников и Радимов жгут перед топ-матчем «Зенит» — «Спартак»

Они побывали в гостях у Рабинера.

ЦИФРА ДНЯ
16
матчей
«Зенита» в Санкт-Петербурге судил москвич Сергей Карасев (12 побед и 4 ничьи)
ЦИТАТА
К осведомителям отношусь позитивно. Иначе таких, как Чегин, не остановить
Петр Иванов
новый президент ВФЛА

Судьи сдерживают фигуристок, ушедших от Тутберидзе? Исследование «СЭ»

читать >

«Мог перейти в «Спартак» вместе с Бердыевым. Сказал ему: «Никаких проблем». Интервью автора победного гола в матче «Сочи» — «Спартак» Кристиана Нобоа

читать >

Сколько лет Урунову? «Спартак» и Евсеев ответили Юрану

читать >

Лев Яшин. Истории о величайшем из великих

читать >

Трусова, Щербакова и Косторная рискуют не попасть на Олимпиаду. В чем их трагедия?

читать >

«Спартак» сжег эмоции перед «Зенитом». Это плюс для Питера

читать >

Еврей, который забивал на Олимпиаде за нацистов. Он играл, чтобы его семью выпустили из Германии

читать >

Куда пропали русские снайперы? В топе КХЛ — одни иностранцы

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир