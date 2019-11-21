Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Тедеско атакует журналиста, РФС накажет хейтеров Дзюбы, Овечкин снова хочет на Олимпиаду

18:15
Доменико Тедеско. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 21 ноября.

Доменико Тедеско: «Я не актер. Я — итальянец! Без эмоций нет футбола»

Главный тренер «Спартака» не только подробно ответил на вопросы, но и разозлился на журналиста.

Их не пустят на Евро? Что ждет тех, кто оскорблял Дзюбу

Обозреватель «СЭ» — о возможных последствиях скандальной ситуации.

Главное достижение сборной России: научилась стабильно обыгрывать тех, кто слабее. Рабинер — об итогах отбора на Евро-2020 для нашей команды

Подробный анализ обозревателя «СЭ».

Александр Кокорин: «Рад играть хотя бы в двусторонках. Жалко, скоро перерыв»

Нападающий «Зенита» — о своем самочувствии.

Александр Овечкин: «Кубок мира — обычный турнир. Хочу на Олимпиаду». Эксклюзивное интервью

Эксклюзивное интервью суперзвезды «Вашингтона» и сборной России — об Олимпиаде в Пекине и Кубке мира, рекорде Уэйна Гретцки и лидерстве «Кэпиталз» в НХЛ

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подряд набирает очки Артемий Панарин, дубль форварда принес «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном»
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Александр Овечкин
российский капитан и форвард «Вашингтона»

Кихира решила идти ва-банк? На ближайший турнир она заявила четверной сальхов

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Семак — об оскорблениях Дзюбы, Луневе и новом тренере «Зенита»

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«Мы постоянно общаемся с Россией, особенно на тему безопасности». Как Катар готовится к ЧМ-2022

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Большое интервью Тедеско. О Шюррле и Цорне, «Спартаке» и «Шальке»

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Виталий Дьяков: «Увижу Григоряна — пройду, как мимо памятника»

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Александр Емельяненко: «Готов пожать руку Кокляеву»

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Не день Овечкина. Александр не забил в пустые, а Панарин прибил «Вашингтон» дублем

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Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020

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