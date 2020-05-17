Тарасова против Родниной, регламент РПЛ после коронавируса, возвращение бундеслиги
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 17 мая.
«Ей кажется, что она сама себя тренировала». Татьяна Тарасова — о конфликте со своей бывшей ученицей Ириной Родниной
Знаменитый тренер дала ответ на грубые слова олимпийской чемпионки.
Все, что осталось в тени Рурского дерби.
Не больше 300 человек на стадионе, не менее 18 игроков в команде и боллбои не младше 18 лет. По каким правилам будет жить РПЛ
Главное из нового регламента.
Президент «Урала» прокомментировал информацию о том, что клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.
Михаил Вартапетов оценил риски для футболистов при возобновлении РПЛ.
ЦИФРА ДНЯ
300
человек
ЦИТАТА
В Дагестане катастрофа. Власти не смогли убедить народ в опасности вируса
Мастер советской системы самозащиты сделал из Оверима бойца. Кто он?читать >
10 самых полных россиян в истории FIFA. Где они сейчасчитать >
«В Дагестане катастрофа. Власти не смогли убедить народ в опасности вируса». Легенда ММА — о пандемии в республикечитать >
Игроки РПЛ будут обязаны соблюдать социальную дистанциючитать >
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...