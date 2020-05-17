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Тарасова против Родниной, регламент РПЛ после коронавируса, возвращение бундеслиги

21:30
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 17 мая.

«Ей кажется, что она сама себя тренировала». Татьяна Тарасова — о конфликте со своей бывшей ученицей Ириной Родниной

Знаменитый тренер дала ответ на грубые слова олимпийской чемпионки.

ВАР спасает «Лейпциг», игроки «Герты» целуются и обнимаются. Лучшее из бундеслиги за день

Все, что осталось в тени Рурского дерби.

Не больше 300 человек на стадионе, не менее 18 игроков в команде и боллбои не младше 18 лет. По каким правилам будет жить РПЛ

Главное из нового регламента.

Григорий Иванов: «Бюджет «Урала» могут сократить. Но клуб не закроют — команду любят в регионе«

Президент «Урала» прокомментировал информацию о том, что клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

«Коронавирус — не особо опасная инфекция». Экс-врач «Спартака» не согласен с Леонидом Слуцким

Михаил Вартапетов оценил риски для футболистов при возобновлении РПЛ.

ЦИФРА ДНЯ
300
человек
не более такого числа людей может быть на стадионе во время матчей РПЛ
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