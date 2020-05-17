Тарасова против Родниной, регламент РПЛ после коронавируса, возвращение бундеслиги

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 17 мая.

Знаменитый тренер дала ответ на грубые слова олимпийской чемпионки.

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