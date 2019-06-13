Тарасенко и Барбашев – герои. Кокорин и Мамаев – в тюрьму. Романцев и Ярцев – снова вместе

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 13 июня.

+2. Тарасенко и Барбашев – чемпионы! "Сент-Луис" впервые в истории взял Кубок Стэнли

Это был самый крутой плей-офф НХЛ за несколько последних лет и, конечно, один из самых крутых финалов. Когда такой розыгрыш заканчивает семиматчевая серия – это запоминается надолго. Интрига к последней игре накаляется, но вариантов остается ровно столько же, как и у верблюда из легенды. Пройдет или не пройдет в угольное ушко. В итоге "Блюз" в очень красивом стиле обыграли "Брюинз". И два россиянина подняли над головой тяжеленный Кубок Стэнли.

ДЕЖАВЮ. Кокорин и Мамаев отправляются в колонию

Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Алескандр Кокорин и его брат Кирилл получили 1 год 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. В течение двух недель, то есть до конца июня, все четверо отправятся по этапу в одну из колоний общего режима. Скорее всего, колония будет в центральном регионе – в одной из областей, примыкающей к Московской.

ГОСТЬ. Леонид Слуцкий: "Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ". Разговор длился около трех часов. Сегодня публикуем первую часть беседы – про Голландию, Россию и предложение "Спартака".

ЭКСКЛЮЗИВ. Романцев и Ярцев – о Черчесове, "Спартаке" и сборной России

Знаменитые футболисты и тренеры Олег Романцев и Георгий Ярцев побывали в гостях программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра Львова. В эмоциональной беседе они поделились своим мнением об игре сборной России, тренерском таланте Станислава Черчесова, подвели итоги РПЛ. Эфир программы – скоро в "СЭ"

ЦИФРЫ. Понсе и "Спартак". Кого покупают красно-белые?

22-летний нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в "Спартак". Сделка может быть завершена уже в самое ближайшее время. Мы собрали главные факты о новобранце "Спартака" – 22-летнем атакующем полузащитнике Эсекиэле Понсе.

ДИСКУССИЯ. Что не так с Чаловым в сборной?

Почитать комментарии на разных спортивных ресурсах порой весьма любопытно. Что же взволновало зрителя в первую очередь? Открываем комментарии и видим в восьми из десяти самых популярных сообщений фамилию Чалова. Боюсь представить, что бы творилось, не забей островитянам Ионов. Армейца, оказывается, ждут в составе, как мессию.

ЛЕГЕНДА. Егор Титов: "В "Порту" у Зе Луиша больше шансов побороться за титул, чем в "Спартаке"

"Спартак", похоже, твердо решил продать форварда из Кабо-Верде. Зе Луиш перешел в "Спартак" в 2015 году, когда команду тренировал Дмитрий Аленичев. А помогал ему Егор Титов. Легенда красно-белых в разговоре с корреспондентом "СЭ" вспоминает время работы с африканским форвардом и рассуждает о том, стоит ли ему сейчас переходить в "Порту".

КОНТРАТАКА. "Хотел играть в "Торпедо" за зарплату в три раза меньше, чем в "Локо". А меня обвинили в рвачестве". Лебеденко отвечает болельщикам

Игорь Лебеденко – воспитанник ФШМ "Торпедо". За основной состав черно-белых дебютировал в 2002 году, считался одним из самых перспективных игроков команды. Тогда, в сезоне-2004, "Торпедо" сенсационно выиграло первый круг. В итоге клуб стал пятым, что, впрочем, тоже вполне достойный результат. 21-летний Лебеденко был хорош – 6 голов в 21 матче. Однако осенью он внезапно перестал попадать в заявку команды. А в 2005-м уже играл за "Локомотив". Сезон-2018/19 Лебеденко провел в "Факеле", став вторым бомбардиром первенства Олимп-ФНЛ – 14 голов. А 10 июня было объявлено о возвращении атакующего хавбека в "Торпедо". Болельщики черно-белых встретили новость негативно, напомнив о том, как Лебеденко перешел в "Локомотив", который для торпедовских фанатов считается самым принципиальным соперником.

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