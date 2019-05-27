Такой хоккейной сборной больше не будет? Аленичева позовут в "Рубин"? Кононов останется в "Спартаке"?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 27 мая.

БОЛЬ ЧМ-2019. Сборная убила мечту. И себя

Гордиться нечем. Третья бронзовая медаль и ни одного выхода в финал чемпионатов мира за четыре года говорят о том, что сборная России находится в стагнации. Олимпиаду по очевидным причинам вынесем за скобки, поскольку этот турнир, который проходил без участия сильнейших игроков мира, нельзя воспринимать в качестве объективного мерила. Михаил Зислис, слепо веривший в сборную России, теперь не жалеет глаголов.

КОНТРАТАКА. Александр Овечкин: "Есть люди, которые поддерживают. Вне зависимости от результата"

Российская команда решила не торопиться с отъездом. Уже после игры было решено остаться в Братиславе еще на одну ночь. Алексей Шевченко по традиции был рядом с командой и рассказал, как команда справилась с болезненным поражением от финнов в полуфинале ЧМ. А Александр Овечкин и вовсе шокировал нашего спецкора.

АНАЛИТИКА. Провал с дозой удовольствия. Воробьев прав, что не хочет играть в финский хоккей

Большой разбор Игоря Еронко решающих матчей сборной России на чемпионате мира – поражения в полуфинале от Финляндии (0:1) и победы над Чехией в игре за бронзу (3:2 ОТ)

ИТОГ СЕЗОНА. "Зенит" возродился. "Спартак" развалился. ЦСКА построился

Окончание сезона-2018/19 почти для всех стало большим праздником. Шикарная погода, яркий футбол (ни одного матча со счетом 0:0), красивые стадионы, единение с болельщиками. И почти все должны быть довольны, кроме "Спартака" и Дмитрия Аленичева…

МОЩНЫЕ ИНСАЙДЫ. Кононов и "Спартак", Аленичев и "Рубин", в РПЛ – 18 команд

Обозреватели "СЭ" Сергей Егоров и Вячеслав Короткин провели лайв-трансляцию, где почти час подводили итоги минувшего сезона и делились инсайдами о будущем клубов российской премьер-лиги. Некоторые данные повергнуть в шок даже повидавших абсурд в квадрате.

РАЗБОР. Чалов – лучший. В чем уникальность форварда ЦСКА

По итогам сезона Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ и лучшим по системе "гол+пас". Курбан Бердыев называл его самым умным игроком лиги, и для этого есть основания. Федор – не только крутой бомбардир, но и отличный командный игрок. Он точно привлечет к себе внимание зарубежных команд.

МИЛЛИОНЫ. Сколько российские клубы заработают на еврокубках

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выступят в Лиге чемпионов, ЦСКА, "Спартак" и "Арсенал" – в Лиге Европы. Участие в еврокубках солидно пополнит бюджет наших клубов. Илья Андреев раскрывает цифры.

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