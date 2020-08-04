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Свечников разрывает НХЛ, что ждет «Гран-при» по фигурному катанию, как наши будут играть в еврокубках

20:15
Андрей Свечников. Фото Chase Agnello-Dean., Reuters
Андрей Свечников. Фото Chase Agnello-Dean., Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 4 августа.

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