Сутормин и "Зенит" – интрига №1, у "Спартака" новая надежда, у "Краснодара" – крутая команда

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 5 июля.

ЭКСКЛЮЗИВ. Станислав Черчесов: "Чемпионат мира нам подарили. На Евро надо выходить самим"

Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России Станислава Черчесова – о предсезонном турнире в Австрии и будущем национальной команды. Ждем молодежь в главной команде страны?

ИНТРИГА. Трансферы "Зенита". Попытка вернуть Сутормина, "все – в Сочи!"

Непереход 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина из "Оренбурга" в "Зенит" – это не просто нечто из ряда вон выходящее, а, возможно, главная сенсация летнего трансферного рынка. Почему? Сергей Егоров дает исчерпывающий ответ.

МЕЖСЕЗОНЬЕ. У "Спартака" есть Бакаев. У "Краснодара" – команда

В решающем матче турнира "Кубок Париматч Премьер" "Спартак" проиграл "Краснодару" (1:2). У Мурада Мусаева – лучшая команда межсезонья. Выйдет ли она в групповой турнир Лиги чемпионов-2019/20?

ПОКА – ЗАГАДКА. У "Спартака" появляется новый лидер? Бакаев в Австрии был реально хорош

На турнире в Австрии Бакаев принял участие в двух матчах – отыграл 64 минуты против ЦСКА и 74 минуты против "Краснодара". Это неплохой показатель, учитывая, что на дворе все еще межсезонье, а главный тренер "Спартака" Олег Кононов активно делал замены, стараясь дать практику всем. И статистика у молодого игрока хорошая, Дмитрий Гирин выделяет главное.

ИТОГИ ТУРНИРА В АВСТРИИ. Вопросы "Спартака", ответы "Краснодара"

Межсезонье получилось стремительным. Только что закончился чемпионат, затем мы смотрели сборную, следом прошел турнир Кубок Париматч Премьер, и вот уже наступил день Суперкубка. Дмитрий Зеленов провел летний турнир рядом с клубами в Австрии и рассказывает, чем он запомнится.

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ. Семак vs. Cемин: лучший против заслуженного

В субботу в Москве состоится матч за Суперкубок России, в котором чемпион "Зенит" встретится с обладателем Кубка страны "Локомотивом". Успели соскучиться по российскому футболу за очень короткую паузу?

НАДЕЖДА. Себастьян Дриусси: "Паредесу не писал. Пусть вначале придет в себя"

Эксклюзивное интервью "СЭ" аргентинского нападающего, который в субботу матчем за Суперкубок России начнет свой третий сезон в "Зените". Как Себ относится к очередному провалу команды Лионеля Месси в Кубке Америки?

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