Сутормин-челлендж, в Монако ждут Головина, Асхабадзе – о назначении в "Факел"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 6 июля.

СКАНДАЛ. Сутормин-челлендж. Как не перейти в "Зенит", а потом все же не суметь туда не перейти

Все гораздо серьезнее, чем челлендж с бутылкой.

СОБЫТИЕ. Суперкубок – пустой турнир? Да вы ничего не понимаете!

Юрий Голышак перед битвой "Зенита" и "Локо" вспоминает замечательные матчи 2000-х.

ОЖИДАНИЕ. "Будет так же, как в Вегасе, только без прыжков из клетки". Хабиб и Порье снова поговорили

До оскорблений дело не дошло, хотя намеки были.

НАШИ. Гусев, Ничушкин, Проворов. Россияне без контрактов в НХЛ

Кто из них вернется в Россию?

ЭКСКЛЮЗИВ. Роман Асхабадзе рассказал о своем назначении в "Факел"

Экс-гендиректор "Спартака" в интервью "СЭ" – о своей новой работе в должности генерального директора воронежского клуба.

ПОДГОТОВКА. В Монако ждут Головина и обувают Фабрегаса

"Монако" начал подготовку к сезону.

МНЕНИЕ. Отстаньте от Бакаева! Рабинер о реакции на публикации в Instagram футболиста "Спартака"

Обозреватель "СЭ" призывает прекратить травлю хавбека.

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