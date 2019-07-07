Супершоу "Локо" и "Зенита", удаление и срыв Месси, историческая победа России

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 7 июля.

КЛАСС. Суперматч на Суперкубке

"Локомотив" и "Зенит" в субботу выдали в Москве классную игру за Суперкубок. Были и голы-шедевры, и сумасшедшая интрига.

РАЗБОР. Счастливый стадион и замена Семина

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер подводит итоги крутого матча на новом стадионе в Петровском парке. Главные выводы о новом успехе СуперПалыча.

ТРАНСФЕР. Как Сутормин перейдет в "Зенит"

На следующей неделе переход полузащитника Алексея Сутормина в "Зенит" будет официально оформлен. 25-летний футболист едет в Санкт-Петербург из "Оренбурга" с небольшой остановкой в "Рубине". Раскрываем условия сделки.

СКАНДАЛ. Истерика Месси

Спорное удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии. Лео не стал получать медаль и атаковал судей с чиновниками. Нападающий в гневе.

ФИНАЛ. Бразилия выиграет?

В воскресенье вечером – главный матч Кубка Америки. Сенсационный финалист Перу поддержало традицию, но лимит на сенсации, похоже, уже исчерпан.

КУБОК АФРИКИ. Драмы Салаха и Зиеха, провал Зеедорфа

Континентальный турнир в Африке остался без хозяев и главной звезды – Египет с Мохамедом Салахом сенсационно проиграл в первом раунде плей-офф. Рассказываем о самом интересном в состоявшихся матчах 1/8 финала.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Первые!

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали в Гамбурге чемпионами мира по пляжному волейболу. Это первое в истории золото для России на чемпионатах мира. Бонус – путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио.

БАСКЕТБОЛ. Шведский капкан

Женская сборная России в субботу вечером упустила последний шанс зацепиться за олимпийскую мечту. В заключительном матче на Евробаскете-2019 команда сыграла в привычном ключе и не смогла победить Швецию в борьбе за место в квалификации Игр-2020.

ПРОГРАММА. Почему для Загитовой выбрали образ Клеопатры?

В предстоящем сезоне олимпийская чемпионка предстанет в произвольной программе в образе египетской царицы. Рассказываем, какая постановка будет у Алины Загитовой.

UFC. Джонс отбился от Сантоса и самый быстрый нокаут в истории

В главном поединке турнира UFC 239 американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса разделенным решением судей. Андрей Баздрев – о событиях вечера в Парадайсе (Невада, США). Там же состоялся самый быстрый нокаут в истории. Американский боец Хорхе Масдиваль победил соотечественника Бена Аскрена всего за пять секунд.

УГРОЗА. Хабиб и Диас чуть не подрались вне октагона

На вечере UFC 239 произошел конфликт между российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом. Похоже, кто-то хочет попасть в список претендентов вне очереди. И это сразу после дерзкой и многообещающей пресс-конференции Хабиба перед сентябрьским боем с Дастином Порье.

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