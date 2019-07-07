Супершоу "Локо" и "Зенита", удаление и срыв Месси, историческая победа России

КЛАСС. Суперматч на Суперкубке
"Локомотив" и "Зенит" в субботу выдали в Москве классную игру за Суперкубок. Были и голы-шедевры, и сумасшедшая интрига.
РАЗБОР. Счастливый стадион и замена Семина
Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер подводит итоги крутого матча на новом стадионе в Петровском парке. Главные выводы о новом успехе СуперПалыча.
ТРАНСФЕР. Как Сутормин перейдет в "Зенит"
На следующей неделе переход полузащитника Алексея Сутормина в "Зенит" будет официально оформлен. 25-летний футболист едет в Санкт-Петербург из "Оренбурга" с небольшой остановкой в "Рубине". Раскрываем условия сделки.
СКАНДАЛ. Истерика Месси
Спорное удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии. Лео не стал получать медаль и атаковал судей с чиновниками. Нападающий в гневе.
ФИНАЛ. Бразилия выиграет?
В воскресенье вечером – главный матч Кубка Америки. Сенсационный финалист Перу поддержало традицию, но лимит на сенсации, похоже, уже исчерпан.
КУБОК АФРИКИ. Драмы Салаха и Зиеха, провал Зеедорфа
Континентальный турнир в Африке остался без хозяев и главной звезды – Египет с Мохамедом Салахом сенсационно проиграл в первом раунде плей-офф. Рассказываем о самом интересном в состоявшихся матчах 1/8 финала.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Первые!
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали в Гамбурге чемпионами мира по пляжному волейболу. Это первое в истории золото для России на чемпионатах мира. Бонус – путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио.
БАСКЕТБОЛ. Шведский капкан
Женская сборная России в субботу вечером упустила последний шанс зацепиться за олимпийскую мечту. В заключительном матче на Евробаскете-2019 команда сыграла в привычном ключе и не смогла победить Швецию в борьбе за место в квалификации Игр-2020.
ПРОГРАММА. Почему для Загитовой выбрали образ Клеопатры?
В предстоящем сезоне олимпийская чемпионка предстанет в произвольной программе в образе египетской царицы. Рассказываем, какая постановка будет у Алины Загитовой.
UFC. Джонс отбился от Сантоса и самый быстрый нокаут в истории
В главном поединке турнира UFC 239 американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса разделенным решением судей. Андрей Баздрев – о событиях вечера в Парадайсе (Невада, США). Там же состоялся самый быстрый нокаут в истории. Американский боец Хорхе Масдиваль победил соотечественника Бена Аскрена всего за пять секунд.
УГРОЗА. Хабиб и Диас чуть не подрались вне октагона
На вечере UFC 239 произошел конфликт между российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом. Похоже, кто-то хочет попасть в список претендентов вне очереди. И это сразу после дерзкой и многообещающей пресс-конференции Хабиба перед сентябрьским боем с Дастином Порье.
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".