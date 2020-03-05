Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Супердерби: конфликт Тедеско и Гончаренко, тактический разбор, детали о предстоящем полуфинале с «Зенитом»

19:45
4 марта 2020 года. Москва. Кубок России. 1/4 финала. «Открытие Арена» «Спартак» — ЦСКА. Виктор Гончаренко, Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
4 марта 2020 года. Москва. Кубок России. 1/4 финала. «Открытие Арена» «Спартак» — ЦСКА. Виктор Гончаренко, Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 5 марта

Дербище! Рабинер разбирает суперматч «Спартак» — ЦСКА

Обозреватель «СЭ» в восторге от увиденного в среду на «Открытие Арене»

Губерниев обвинил Тихонова в наводке полиции на Логинова. Разбираемся в скандале

Конфликт комментатора и легенды биатлона.

Чемпионат мира по хоккею в России вместо Швейцарии — реально или нет?

Турнир могут отменить или перенести в другую страну.

Контрплан ЦСКА не сработал. Как «Спартак» выбил армейцев из Кубка России

Разбираем дерби с точки зрения тактики.

Роналдинью арестован. За то, что стал парагвайцем

Известный бразильский футболист Роналдинью, выступавший за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан», задержан полицией.

ЦИТАТА
Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова... Александра Тихонова!
Дмитрий Губерниев
известный комментатор — о ситуации с обыском в номере биатлониста Александра Логинова

Гончаренко не прав. Зеленов — о стычке тренеров

читать >

Семак сделал перестановку и спас матч. Чем запомнились Жирков и Малком

читать >

В ФИФА придумали трансферную реформу. Отразится ли она на России?

читать >

Обмануть всех и проиграть. «Феррари» попала в скандал

читать >

Дисквалифицируют ли защитника ЦСКА Карпова за симуляцию в эпизоде с Понсе?

читать >

Супердерби! А Тедеско — царь Москвы!

читать >

Тедеско vs Гончаренко. Кто не прав?

читать >

Валерий Газзаев: «ЦСКА безобразно сыграл в обороне. Но не надо превозносить Тедеско до небес»

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир