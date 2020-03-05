Супердерби: конфликт Тедеско и Гончаренко, тактический разбор, детали о предстоящем полуфинале с «Зенитом»
19:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 5 марта
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Конфликт комментатора и легенды биатлона.
Турнир могут отменить или перенести в другую страну.
Разбираем дерби с точки зрения тактики.
Известный бразильский футболист Роналдинью, выступавший за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан», задержан полицией.
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