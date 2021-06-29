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Сумасшедший день на Евро! Вылет Франции, 14 мячей, нереализованный пенальти Мбаппе

02:45
Килиан Мбаппе. Фото Getty Images
Килиан Мбаппе. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 28 июня.

Падение Бастилии. Швейцария выбила Францию с Евро-2020

Главная сенсация Евро-2020.

Мбаппе похоронил чемпионов мира. Франция вылетела в огненном матче со Швейцарией

Невероятный матч в Бухаресте закончился сенсацией — «Трехцветные» уступили скромной Швейцарии в серии 11-метровых.

Безумная игра Испании и Хорватии. Это пока самый крутой матч Евро

Потрясающе красивый и драматичный матч подарил Испании первый четвертьфинал за девять лет.

«А вы над Семеновым и Зобниным смеялись...» Чудовищная ошибка вратаря Испании

Унаи Симон помог Хорватии выйти вперед.

«У Черчесова выбор из 15 футболистов. Не вижу в лимите ни одного плюса». Интервью бывшего спортивного директора «Локомотива»

Эрик Штоффельсхаус — о проблемах российского футбола, главном тренере и сборной Германии.

ЦИТАТА
У Черчесова выбор из 15 футболистов. Не вижу в лимите ни одного плюса
Эрик Штоффельсхаус
экс-спортдиректор «Локомотива»

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