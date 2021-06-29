Сумасшедший день на Евро! Вылет Франции, 14 мячей, нереализованный пенальти Мбаппе
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 28 июня.
Падение Бастилии. Швейцария выбила Францию с Евро-2020
Главная сенсация Евро-2020.
Невероятный матч в Бухаресте закончился сенсацией — «Трехцветные» уступили скромной Швейцарии в серии 11-метровых.
Потрясающе красивый и драматичный матч подарил Испании первый четвертьфинал за девять лет.
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