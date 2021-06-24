Сумасшедшая развязка в группе F и сетка плей-офф Евро. Итоги дня
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 июня.
Франция и Португалия устроили шоу. Роналду повторил великий рекорд и затащил своих в плей-офф
Спасибо за это, как ни странно, нужно сказать Венгрии.
Немцы ушли от поражения в концовке матча.
Стала известна сетка плей-офф Евро-2020.
Все справедливо.
Подробно отвечаем на самый острый вопрос по итогам Евро-2020.
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