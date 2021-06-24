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Сумасшедшая развязка в группе F и сетка плей-офф Евро. Итоги дня

01:45
Сборная Венгрии. Фото Getty Images
Сборная Венгрии. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 июня.

Франция и Португалия устроили шоу. Роналду повторил великий рекорд и затащил своих в плей-офф

Спасибо за это, как ни странно, нужно сказать Венгрии.

Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро

Немцы ушли от поражения в концовке матча.

Сетка плей-офф чемпионата Европы-2020

Стала известна сетка плей-офф Евро-2020.

Россия едет домой, а Украина идет дальше. Почему наши слабее соседей

Все справедливо.

Почему Черчесов останется в сборной. Объясняет главный редактор «СЭ»

Подробно отвечаем на самый острый вопрос по итогам Евро-2020.

Испанию прорвало после безумного автогола словацкого вратаря. Теперь главное — в плей-офф не доводить дело до пенальти

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Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину

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Зобнин и неделя треша. У нас любят добивать. Мнение Рабинера

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Ноль градусов по Саутгейту. Почему Англия — самая унылая команда группового этапа Евро-2020

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«Последнее слово в вопросах по составу будет за мной». Руй Витория — о впечатлениях от «Спартака», трансферах и ошибке Зобнина на Евро

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