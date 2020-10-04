Судейский скандал с Карпиным, итоги матча «Спартак» — «Зенит», экотрагедия серферов на Камчатке
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 4 октября.
Валерий Карпин: «Судья сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Чего вы лыбитесь»? И он показал красную!»
Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение своей команды и красную карточку, которую он получил после финального свистка.
По духу такой «Спартак» — претендент на золото. Но нужно усиление. Рабинер — о ничьей красно-белых с «Зенитом»
Анализ главного матча осени в РПЛ от обозревателя «СЭ».
«На берег выбросило гору трупов животных. На дне вообще большое подводное кладбище». Катастрофа на Камчатке
Российский серфер рассказал об ужасе, который происходит в красивейшем уголке нашей страны.
Начавшийся «Ледниковый период» на Первом канале оставил смешанные впечатления.
В третьем туре серии А партнеры Алексея Миранчука разгромили «Кальяри» (5:2).
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Судья сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Чего вы лыбитесь»? И он показал красную!
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