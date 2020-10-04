Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 4 октября.

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение своей команды и красную карточку, которую он получил после финального свистка.

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13 голов забила команда Алексея Миранчука «Аталанта» в трех играх чемпионата Италии

ЦИТАТА Судья сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Чего вы лыбитесь»? И он показал красную!

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