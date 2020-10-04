Вечерний «СЭ»
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Судейский скандал с Карпиным, итоги матча «Спартак» — «Зенит», экотрагедия серферов на Камчатке

22:00
Судья Евгений Турбин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья Евгений Турбин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 4 октября.

Валерий Карпин: «Судья сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Чего вы лыбитесь»? И он показал красную!»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение своей команды и красную карточку, которую он получил после финального свистка.

По духу такой «Спартак» — претендент на золото. Но нужно усиление. Рабинер — о ничьей красно-белых с «Зенитом»

Анализ главного матча осени в РПЛ от обозревателя «СЭ».

«На берег выбросило гору трупов животных. На дне вообще большое подводное кладбище». Катастрофа на Камчатке

Российский серфер рассказал об ужасе, который происходит в красивейшем уголке нашей страны.

«Ледниковому периоду» нужно больше драйва. Одна Загитова его не вытащит

Начавшийся «Ледниковый период» на Первом канале оставил смешанные впечатления.

Матчи «Аталанты» — голливудский триллер! Команда-феномен забила 13 голов в трех играх

В третьем туре серии А партнеры Алексея Миранчука разгромили «Кальяри» (5:2).

ЦИФРА ДНЯ
13
голов
забила команда Алексея Миранчука «Аталанта» в трех играх чемпионата Италии
ЦИТАТА
Судья сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Чего вы лыбитесь»? И он показал красную!
Валерий Карпин
главный тренер «Ростова»

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